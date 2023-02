Hanoï (VNA) – Malgré une forte baisse au dernier trimestre de 2022 et au premier mois de 2023, les exportations de poisson tra (pangasius) voient encore de belles perspectives cette année, selon l'Association des exportateurs et producteurs des produits aquatiques du Vietnam (VASEP).

Lê Hang, directrice des communications de VASEP), a déclaré qu'entre octobre et décembre de l'année dernière, la valeur des exportations de poissons tra a diminué de 12 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 457 millions de dollars. La baisse s'est poursuivie jusqu'au début de cette année, avec 50 % en janvier.

Cependant, elle a déclaré que les exportations de poisson tra devraient connaître une bonne croissance au cours des mois restants de l'année grâce à la demande croissante des deux plus grands marchés du Vietnam, à savoir la Chine et les États-Unis.

Tout d'abord, la levée par la Chine de la politique zéro-COVID facilite l'exportation de produits agricoles vietnamiens, notamment le poisson tra, vers ce marché, a déclaré Mme Lê Hang, cité par le journal ''Nông Nghiêp Viet Nam'' (Agriculture du Vietnam).

Le fait que les consommateurs chinois aient tendance à préférer le poisson tra au tilapia, une espèce aquatique clé élevée dans leur pays, est également une bonne opportunité pour les entreprises vietnamiennes de stimuler les exportations vers le pays voisin, a-t-elle noté.

Sam Galletti, président de Southwind Food, a déclaré que le pangasius et le tilapia sont prometteurs sur le marché américain cette année grâce à un approvisionnement stable.

Le manque d'approvisionnement en cabillaud dû aux sanctions contre la Russie et la réduction des captures ouvriront également la voie à l'exportation d'autres types de poissons blancs vers le marché américain. De plus, les États-Unis ont tendance à importer plus de filets de poisson tra que de filets de tilapia.

Les exportations de poisson tra vers d'autres marchés que la Chine et les États-Unis devraient également augmenter.



Luu Van Khang, conseiller commercial du Bureau commercial du Vietnam au Mexique, a déclaré que l'expédition de poissons tra et basa vietnamiens vers le pays nord-américain bénéficiait de droits de douane nuls dans le cadre de l'accord de partenariat transpacifique global et progressif, le décrivant comme une opportunité pour le Vietnam de continuer promouvoir les exportations de poisson tra vers ce marché.



L'année dernière, le Mexique est le troisième plus grand marché de poisson tra vietnamien avec une valeur d'exportation de 105,1 millions de dollars. - VNA





