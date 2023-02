Photo : nongnghiep.vn

Hanoï (VNA) – Selon les prévisions, les exportations de bananes, de fruits du dragon et de durians devraient rapporter cette année 2 milliards de dollars, soit une moitié de l’objectif de 4 milliards de dollars d’exportations de fruits et légumes du pays.En 2022, les exportations de fruits et légumes ont rapporté au Vietnam un montant total de 3,34 milliards de dollars, dont 1,4 milliard en provenance de ces trois fruits.Nguyen Thanh Binh, président de l'Association des fruits et légumes du Vietnam (Vinafruit), s’est dit optimiste quant aux perspectives des exportations de durians en 2023.Des durians vietnamiens sont exportés vers plusieurs pays et territoires tels que l'Australie, les États-Unis, le Japon, Taïwan (Chine), la Chine... Et la Chine promet d’être un grand débouché pour ce fruit.C’est le groupe d’import-export de fruits Chanh Thu qui a réalisé la première expédition officielle de durians vers la Chine vers la fin de l'année dernière. Depuis, la compagnie exporte régulièrement des durians vers la Chine. Selon sa directrice générale, Ngo Tuong Vy, le groupe Chanh Thu prévoit d’exporter de 20.000 à 30.000 tonnes de durians vers le marché chinois cette année.Pour le fruit du dragon, la réouverture du marché chinois, l’augmentation des importations de grands marchés comme l'Australie, les Etats-Unis et le Japon..., ainsi que la réduction des coûts de transports, promettent de favoriser les exportations pour atteindre la barre du milliard de dollars.De même, les bananes pourront rapporter une somme beaucoup plus importante que les plus de 300 millions de dollars en 2022, grâce au protocole d'exportation signé avec la Chine en novembre 2022. A savoir que la Chine dépense plus d'un milliard de dollars chaque année pour importer des bananes et le Vietnam est actuellement le deuxième exportateur de bananes vers ce marché, juste après les Philippines.