Hanoï (VNA) - Le Vietnam est l’un des pays à la croissance rapide de la région, a affirmé l'ambassadeur d’Australie au Vietnam, Andrew John Lech Goledznowski, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).

Au cours de près de 50 dernières années, les échanges entre Vietnamiens et Australiens ont été très solides. La coopération en matière de politique et d’économie entre l’Australie et le Vietnam s'est fortement développée, a-t-il estimé, ajoutant que l'Australie souhaitait coopérer avec le Vietnam pour maintenir la stabilité dans la région, contribuant à assurer l'ordre et la souveraineté de chaque pays sur la base du droit international.

Concernant les perspectives des relations entre les deux pays, l'ambassadeur australien a affirmé que la dynamique du développement des relations entre les deux pays était toujours forte et que le programme Aus4Innovation en était un bel exemple.

Via le programme Aus4Innovation, à ce jour, le gouvernement australien a fourni 14,5 millions de dollars australiens pour promouvoir le système d'innovation et la numérisation au Vietnam, a-t-il indiqué.

Dans le domaine du maintien de la paix, l'Australie a travaillé avec le Vietnam dès que le Vietnam a commencé à participer à des activités de maintien de paix et Canberra souhaite renforcer la coopération dans ce domaine, selon Andrew Goledznozski.

Par ailleurs, pour l'Australie, l'ASEAN a un rôle clé dans sa politique envers la région de l'océan Indien. Le Vietnam est au cœur de l'ASEAN et joue donc un rôle très important pour la politique de l'Australie pour la région.

S’agissant de la Stratégie de renforcement de la coopération économique entre le Vietnam et l'Australie annoncée par les deux gouvernements en 2021, sa signature a témoigné de la forte confiance en l’avenir de la coopération économique bilatérale, a-t-il déclaré.

Selon l'ambassadeur, les deux pays visent à devenir le 10e partenaire commercial l'un de l'autre. Actuellement, l'Australie est déjà le 10e partenaire commercial du Vietnam.

Dans le domaine de l'investissement, l'Australie souhaite doubler ses investissements au Vietnam dans un futur proche, a-t-il fait savoir, ajoutant que son pays souhaitait également resserrer la coopération dans le domaine de la santé.

En 2023, le Vietnam et l’Australie célébreront le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Les deux pays travaillent ensemble pour se mettre d’accord sur les activités de célébration. L'Australie annoncera bientôt un concours de création de logos pour fêter cet événement, a annoncé l’ambassadeur.-VNA