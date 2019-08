Quang Nam (VNA) - Dix ans après le lancement de la campagne de "Réduction de la consommation des sacs plastiques", Cù Lao Chàm est l’unique localité du pays à avoir réussi. Le fruit d’une coopération étroite entre habitants et autorités locales.

Distribution gratuite de sacs en tissu à Cù Lao Chàm. DL/CVN

À Cù Lao Chàm, un groupe de huit îlots situé aux larges de la ville de Hôi An, province de Quang Nam (Centre), il est fréquent de voir les petits commerçants et leurs clients utiliser des matériaux écologiques respectueux de l’environnement tels que sacs en papier, en tissu, paniers en bambou ou de nombreuses sortes de feuilles pour emballer des aliments, et ce en remplacement des sacs plastiques.



Le mouvement "Non aux sacs plastiques" à Cù Lao Chàm a commencé avec la sensibilisation des habitants, et des actions concrètes ont rapidement été déployées.



Non au plastique jetable



Chaque famille reçoit annuellement deux cabas gratuits. DL/CVN

Après ce premier succès, en 2018, les autorités locales ont incité les habitants et les touristes à ne pas utiliser de pailles plasti-ques, pour aller vers le zéro déchet plastique sur ces îlots paradisiaques. Le café de Mme Trà fut l’un des premiers établissements à ne pas utiliser de pailles à usage unique. Le comité de gestion de la Réserve marine de Cù Lao Chàm lui a offert plus de 1.000 pailles écologiques confectionnées à partir d’herbes et de manioc.



"Au début, les clients me demandaient toujours quoi utiliser pour remplacer les sacs et pailles plastiques. Enfin, nous avons pu trouver des matériaux écologiques avec lesquels fabriquer des pailles dignes de ce nom", se souvient

Mme Trà.



Selon un sondage réalisé auprès des organismes compétents, tous les habitants de Cù Lao Chàm, commune de Tân Hiêp, sont conscients de l’importance de préserver la nature, 85% estiment que leur conscience en matière de protection de l’environnement s’est bien améliorée et 80% reconnaissent que les touristes sont de plus en plus nombreux sur l’île…



