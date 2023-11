Hô Chi Minh-Ville (VNA) - 2023 est l’année où Hô Chi Minh-Ville promeut le plus les activités touristiques fluviales. De l’organisation du premier Festival fluvial au lancement des circuits fluviaux, la ville a apporté aux visiteurs des expériences nouvelles et passionnantes.

En septembre dernier, la ville a lancé un produit touristique baptisé « Du ngoan su xanh » (Visite historique verte) qui permet aux touristes d’explorer la beauté dynamique du 3e arrondissement et ses valeurs culturelles et historiques en naviguant sur canal Nhiêu Lôc.

Récemment, le 9 novembre, la SARL Nhieu Loc Boat a accueilli plus de 200 croisiéristes pour participer au circuit « Mot thoang Saigon » (Un aperçu de Saigon) sur le canal Nhiêu Lôc -Thi Nghe avec un parcours de 4,5 km au départ du quai touristique du 1er arrondissement au quai touristique du 3e arrondissement. Avec un trajet de 60 minutes, les visiteurs ont pu admirer neuf ponts enjambant le canal Nhiêu Loc -Thi Nghe et participer au relâche de poissons.

Le point d’orgue est le premier Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville en août dernier avec une série d'activités culturelles, de divertissement et artistiques uniques qui ont été organisées au bord du fleuve Saigon, combinées à des activités expérientielles et de promotions commerciales.

Le festival a aidé les autorités à avoir une vision spécifique sur la feuille de route visant à promouvoir le potentiel inhérent et à maximiser la valeur économique, culturelle et touristique du fleuve Saigon, promouvant la marque de Hô Chi Minh-Ville en tant qu’une une ville fluviale riche en identité, a déclaré Nguyen Thi Anh Hoa, directrice du service municipal du Tourisme.

Une course de bateaux traditionnelle dans le cadre du premier Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Selon le service municipal, Hô Chi Minh-Ville compte 123 embarcations en activité, dont 43 bateaux-restaurants, bateaux-hôtels, yachts, 13 ports fluviaux et 229 quais fluviaux en activité. La ville propose près de 150 circuits, forfaits et produits du tourisme fluvial. Les produits du tourisme fluvial sont de plus en plus diversifiés, allant des itinéraires de voyage intermodaux internationaux à courte, moyenne et longue distance à une variété de véhicules fluviaux.