Séance de travail entre le consul général de l'Inde à Hô Chi Minh-Ville et des dirigeants de Dak Nong. Photo: VNA

Dak Nong (VNA) - Une délégation conduite par Madan Mohan Sethi, consul général de l'Inde à Hô Chi Minh-Ville, a eu le 6 septembre une séance de travail avec le Comité populaire provincial de Dak Nong, discutant des questions liées à l'élargissement de la coopération bilatérale.En octobre prochain, la province de Dak Nong accueillera une délégation indienne pour promouvoir la coopération commerciale et d'investissement dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture de haute technologie, de la transformation des produits agricoles... Dak Nong souhaite apprendre des expériences de l’Inde dans la construction des villégiatures éco-touristiques dans la réserve naturelle et le parc géologique. La province recherche des opportunités d'exportation de produits agricoles clés tels que le café, le poivre, les noix de cajou, les fruits…Ho Van Muoi, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire provincial, a affirmé que Dak Nong souhaitait ardemment promouvoir la coopération en matière de commerce et d'investissement avec les localités indiennes.Le consul général Madan Mohan Sethi a déclaré que de nombreux investisseurs indiens avaient l'intention de venir au Vietnam. Par conséquent, il est très nécessaire que Dak Nong organise une délégation de travail en Inde pour aider les entreprises indiennes à mieux comprendre des atouts dans les domaines proposés par la province.Cette année marque le 51e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Inde. Sur la base des relations bilatérales, la province de Dak Nong et l'ambassade et le consulat général de l'Inde ont mené de nombreuses activités pour développer les relations entre les deux pays en général, entre Dak Nong et les localités de l'Inde en particulier. -VNA