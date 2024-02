Ouvriers chez Banana Brothers Farm. Photo: VNA



Dak Lak (VNA) - Dès le début de 2024, de nombreux produits agricoles de la province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre) ont été officiellement exportés vers la Chine et la République de Corée.



Le 3 janvier, la société par actions d’import-export Nutri Soil basée dans la ville de Buon Ma Thuot de cette province a organisé une cérémonie pour exporter le premier conteneur de noix de macadamia de Dak Lak vers le marché sud-coréen.



Le 20 janvier, le Comité populaire du district de Krong Pac a organisé une cérémonie pour exporter le premier lot de nids de salangane de la société par actions d'import-export de nids de salangane Thanh Dung vers le marché chinois.



Le 15 février, la société par actions Banana Brothers Farm (district de M'Drak) a organisé une cérémonie pour exporter officiellement 6 tonnes de bananes vers les marchés chinois et sud-coréen.



En 2024, la province de Dak Lak vise un chiffre d'affaires à l'exportation de plus de 1,6 milliard de dollars, soit une augmentation de 4,3% par rapport à 2023.-VNA