Photo : VNA

Da Nang (VNA) - Le Festival du tourisme de golf de Da Nang 2022 se déroulera du 28 août au 3 septembre avec de nombreuses activités attrayantes dans la ville de Da Nang (Centre), a annoncé la directrice du service municipal du Tourisme, Truong Thi Hong Hanh lors d'une conférence de presse tenue le 26 juillet.

En particulier, le tournoi de golf ''BRG Open Golf Championship Da Nang 2022'' sera l'activité principale de ce Festival.

Lors de la conférence de presse. Photo : VNA

Avec le message "Connexion indéfinie", BRG Open Golf Championship Da Nang 2022 promet d'être une destination attrayante en août, réunissant 144 golfeurs professionnels vietnamiens et étrangers avec la valeur des prix totale de 75.000 dollars.

BRG Open Golf Championship Da Nang 2022 fait partie du système du tournoi de golf de développement asiatique (Asian Development Tour-ADT). La ville de Da Nang accueillera ce tournoi pendant trois années consécutives de 2022 à 2024.

Ce tournoi est considéré comme un coup de pouce au développement du tourisme de golf au Vietnam et prouve que le Vietnam mérite d'être élu "Destination de golf la plus attrayante d'Asie" et "Destination de golf la plus attrayante du monde".

Selon le vice-président du Comité populaire de la ville de Da Nang, Tran Phuoc Son, chef du comité d'organisation du festival, c'est la première fois que Da Nang organise un festival de golf de grande envergure.

Dans le cadre du Festival du tourisme de golf de Da Nang, auront lieu d'autres activités comme colloque international sur le développement du tourisme de golf, activités caritatives, gastronomie, visites des sites touristiques de Da Nang… -VNA