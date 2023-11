Le président du Comité populaire de la ville centrale de Da Nang, Le Trung Chinh, reçoit Mme Aler Grubbs, directrice nationale de l'USAID au Vietnam. Photo: VNA



Da Nang (VNA) - Le président du Comité populaire de la ville centrale de Da Nang, Le Trung Chinh, a reçu le 15 novembre une mission de l'Agence américaine pour le développement international (USAID), dirigée par Mme Aler Grubbs , directrice nationale de l'USAID au Vietnam, en visite de travail dans la ville.

Le Trung Chinh a hautement apprécié les projets de l'USAID, en particulier celui de soutien technique à la sécurité énergétique urbaine du Vietnam à Da Nang, ainsi que ceux dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la santé.

Ces projets ont aidé à renforcer les capacités locales en matière de développement des énergies vertes, d'économie circulaire, de protection de l'environnement et de soutien aux personnes handicapées, tout en favorisant la collaboration entre universités et entreprises.

Il a affirmé que Da Nang soutiendrait toujours les projets de l'USAID, espérant que dans un avenir proche, les deux parties signeraient et coopéreraient dans plusieurs projets environnementaux, tels que le financement des technologies et énergies vertes.



Le président du Comité populaire de la ville centrale de Da Nang, Le Trung Chinh, offre un cadeau à Mme Aler Grubbs, directrice nationale de l' USAID au Vietnam. Photo: VNA

De son côté, Mme Aler Grubbs a déclaré que les deux parties avaient coopéré avec succès dans des programmes visant à renforcer les capacités municipales en matière de protection de l'environnement, tels que la réduction de la pollution de l'air et de l'eau, la gestion des déchets et l'utilisation des énergies vertes.

Elle a appelé les deux parties à collaborer dans de nombreux domaines, à coordonner leurs efforts pour résoudre les problèmes environnementaux et à soutenir les personnes handicapées. D'ailleurs, un protocole de coopération sera bientôt signé.

Selon le rapport, le projet de soutien technique à la sécurité énergétique urbaine à Da Nang, financé par l'USAID, a été achevé. L'USAID met également en œuvre deux projets à Da Nang dans les domaines de la santé et de l'éducation, l'un pour promouvoir l'enseignement supérieur et améliorer la qualité de la formation, l'autre sur la formation professionnelle du personnel médical en thérapie et réadaptation, en partenariat avec l'Université de technologie médicale et de pharmacie de Da Nang. -VNA