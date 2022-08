Des délégués visitent un stand du salon. Photo: VNA



Da Nang (VNA) – Un colloque et un salon international sur les solutions et technologies de traitement des déchets pour assurer le développement durable des zones urbaines, se tiennent les 25 et 26 août dans la ville de Da Nang, au Centre.

Lors du colloque, une vingtaine d'intervenants qui sont des décideurs politiques, des gestionnaires, des scientifiques, des représentants d'entreprises opérant dans le domaine de l'environnement, ont présenté des interventions.

Plusieurs conférenciers étrangers ont abordé des sujets intéressants, notamment des expériences et des solutions en matière de gestion des déchets solides au Japon, l'incinération de déchets pour produire de l'électricité en Finlande, la coopération entre l'ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est) et la République de Corée dans le secteur des déchets solides urbains...

Quant au salon international, il présente des solutions et technologies de nombreuses entreprises à l’intérieur comme à l’extérieur du pays pour la collecte, le transport et le traitement des déchets urbains. Le salon comprend 35 stands d'une superficie totale de plus de 1.000 m2.

Une kyrielle d'activités ont été organisées en marge des événements, dont une exposition de peintures d'enfants sur l’environnement, une journée de collecte de déchets recyclables et de remise de cadeaux, la remise de certificats d'investissement à des entreprises...

Des équipements et machines pour la collecte, le transport et le traitement des déchets urbains. Photo: VNA



Le vice-président du Comité populaire municipal de Da Nang, Le Quang Nam, a affirmé qu’il s’agissait de la première fois que sa ville organisait des événements significatifs en vue de favoriser l’accès à des solutions et technologies avancées de traitement des déchets solides, de promouvoir l'économie circulaire, la croissance verte et le développement durable.

C’est également une opportunité pour la ville d'attirer des investissements privés et étrangers dans le tri, la collecte et le traitement des déchets solides, contribuant à la mise en œuvre du projet de faire de Da Nang une ville respectueuse de l’environnement, a-t-il souligné.

Nguyen Hung Thinh, directeur général adjoint de l’Administration de l'environnement relevant du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, a déclaré que la gestion des déchets ménagers solides était une question compliquée, impliquant de nombreux domaines et localités.

Il a ainsi souligné la nécessité de prendre des solutions synchrones, tant en matière de gestion que de technologie, pour contrôler et résoudre radicalement le problème de la pollution environnementale.

Selon lui, le colloque et le salon international permettent aux gestionnaires, aux scientifiques, aux investisseurs, aux entreprises technologiques de se rencontrer et de nouer des liens en vue de proposer des solutions avancées, modernes et adaptées aux conditions de chaque localité.

Le colloque permet en outre de tirer des enseignements afin de bien mettre en œuvre la Loi sur la protection de l'environnement de 2020, contribuant à promouvoir l'économie circulaire au Vietnam, a ajouté le directeur général adjoint de l’Administration de l'environnement.

Le colloque et le salon international sont organisés conjointement par le Service des Ressources naturelles et de l'Environnement de Da Nang, l'Association de l'environnement urbain et des zones industrielles du Vietnam, l'Association de l'industrie environnementale du Vietnam et l'Association de recyclage des déchets du Vietnam.

Ces dernières années, la croissance démographique et le développement socio-économique ont entraîné une hausse de la demande de biens ainsi que de déchets solides générés. Les déchets ménagers solides dans les zones urbaines du pays augmentent en moyenne de 10 à 16% par an. Une grande partie de ces déchets est toujours traitée par enfouissement, (environ 71%), alors que le fonds foncier réservé à l'enfouissement dans des localités diminue de plus en plus...

Dans ce contexte, l’économie circulaire s’avère une solution. L’économie circulaire fait partie du champ de l’économie verte. Elle consiste à produire des biens et des services de manière durable en limitant la consommation et le gaspillage des ressources et la production des déchets. Il s’agit de passer d’une société du tout jetable à un modèle économique plus circulaire. Les nouveaux modèles de production et de consommation liés à l’économie circulaire peuvent être générateurs d’activités et de création d’emplois durables et non délocalisables. -VNA