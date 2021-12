Lors de la cérémonie de remise du prix, le 18 décembre. Photo : VNA

Hanoï (VNA) –Da Nang a remporté le prix « Ville intelligente du Vietnam 2021 » dans plusieurs domaines. Il s’agit d’un prix présenté par l'Association vietnamienne des logiciels et des services informatiques (VINASA).

La plus grande ville du Centre a été récompensée dans les catégories : l'exploitation et la gestion intelligentes, la santé intelligente, les environnements intelligents.

La cérémonie de remise du prix s’est tenue le 18 décembre.

Une vue de Da Nang. Photo : VNA

Il s’agit de la deuxième fois que Da Nang remporte ce prix après sa première édition organisée l’an dernier.

D’autres villes lauréates sont Thai Nguyen (l'exploitation et la gestion intelligentes, services publics intelligents, ville attrayante pour l’entrepreneuriat), Sam Son (l'exploitation et la gestion intelligentes), Lam Dong (tourisme intelligent).

Le prix « Ville intelligente du Vietnam » récompense les villes, les organisations et les entreprises aidant les villes à devenir plus intelligentes, plus compétitives pour le développement durable. Il encourage également les entreprises à lancer des solutions et des produits technologiques innovants et à coopérer pour accélérer la construction et le développement des villes intelligentes au Vietnam.

A ce jour, 54 des 63 villes et provinces du pays ont mis en œuvre d’ores et déjà des plans pour développer des villes intelligentes.-VNA