Une cérémonie de rapatriement des restes de soldats américains portés disparus au Vietnam. Photo: VNA



Da Nang, 8 juillet (VNA) - Une cérémonie de rapatriement des restes de soldats américains portés disparus pendant la guerre du Vietnam a eu lieu le 8 juillet à l'aéroport international de Da Nang (Centre).

Des représentants de l'Office vietnamien chargé de la recherche des Américains portés disparus (MIA) pendant la guerre du Vietnam (VNOSMP), la consule générale des États-Unis à Hô Chi Minh-Ville, Mary Tarnowka, l’attaché militaire de l’ambassade des Etats-Unis à Hanoi, Tuan T. Ton, et des représentants de la Défense POW/MIA Accounting Agency (DPAA) et du Bureau des MIA des États-Unis à Hanoï étaient présents à la cérémonie.



La partie vietnamienne a remis à la partie américaine deux urnes contenant des ossements de soldats trouvés durant la 131e campagne de recherche conjointe effectuée entre mai et juillet 2018.



Ces ossements ont été expertisés par des médecins légistes vietnamiens et américains à Da Nang, qui ont conclu que ceux-ci pourraient concerner des soldats américains portés disparus pendant la guerre du Vietnam. Ils ont fait ensuite l'objet d'une demande de transfert à Hawaï aux États-Unis pour des expertises complémentaires. Il s'agissait de la 144e remise des restes de MIA depuis 1973.



Lors de la cérémonie, le représentant de l'administration américaine a remercié le gouvernement et le peuple vietnamiens pour leur politique humanitaire, leur bonne volonté et l'efficacité de leur coopération. -VNA