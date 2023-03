Le secrétaire du Comité municipal du Parti de Da Nang, Nguyen Van Quang (à droite), présente un cadeau au maire de Daegu, Hong Joon-pyo. Photo : VNA

Da Nang (VNA) – Da Nang entretient actuellement des relations de coopération avec de nombreuses localités sud-coréennes, dont la ville de Daegu, dans différents domaines tels que l'investissement, le commerce, le tourisme, l'éducation, la diplomatie populaire, les échanges culturels.

C’est en ces termes que s’est déclaré le secrétaire du Comité du Parti de Da Nang, Nguyen Van Quang, en recevant le 15 mars le maire de la ville de Daegu, Hong Joon Pyo, en visite de travail dans cette ville du Centre.

Selon Nguyen Van Quang, Daegu et Da Nang ont un processus de développement présentant de nombreuses similitudes. De nombreux modèles appliqués par le Vietnam sont issus d’expériences sud-coréennes.

Da Nang se concentre sur le développement de l'industrie de haute technologie comme la République de Corée. Les habitants de Da Nang aiment voyager en République de Corée et vice versa, les Sud-Coréens aiment aussi voyager à Da Nang, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le maire de la ville de Daegu a indiqué que Daegu accélérait le développement de l'industrie de haute technologie, l'éducation et la formation... Actuellement, la reprise de la ligne aérienne Da Nang – Daegu permet d’ouvrir des opportunités de promouvoir l'investissement et la coopération entre les deux parties, a-t-il estimé.

Nguyen Van Quang a déclaré apprécier les avis du maire de Daegu sur la coopération en matière d'éducation et de formation, d’échanges culturels. Il a déclaré espérer que Daegu augmenterait ses investissements et sa coopération avec Da Nang dans les domaines de la haute technologie, de l'éducation-formation, du tourisme. Il a également émis le souhait que les deux localités multiplient les échanges culturels pour s’orienter vers la célébration du 20e anniversaire de l'établissement de leurs relations d'amitié et de coopération.-VNA