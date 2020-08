Da Nang (VNA) - Le service du Tourisme de la ville centrale de Da Nang se coordonne avec les agences concernés pour aider les touristes bloqués dans la ville en raison de la distanciation sociale à retourner dans leur province, selon les instructions du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

Photo : VNA



Selon le plan, deux vols à destination de Hanoï et Hô Chi Minh-Ville seront opérés pour soutenir environ 400 vacanciers et les autorités de ces deux métropoles sont invitées à collaborer avec d'autres provinces pour transférer ces voyageurs vers leur zone de résidence, garantissant les mesures préventives du COVID-19.



Afin d'aider les localités à se préparer à accueillir ces touristes, les voyageurs devaient contacter le centre d'accueil de Da Nang aux numéros de téléphone : 0236 3550 111, 0901 9906 91, 0905 0293 93 ou 0905 4032 21, ou envoyez un e-mail à Visitorcenter@danang.gov.vn, avant 15h, heure locale, le 4 août.



Cette action vise à promouvoir la collecte des informations nécessaires, ratifiées par les hôtels ou les autorités locales dans le cas où ils résident dans des maisons familiales.



Selon les données officielles, au 28 juillet, plus de 300 touristes bloqués étaient enregistrés à Da Nang, et ce nombre est passé à environ 400 aujourd'hui. - VNA