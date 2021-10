La ville de Da Nang. Photo : VNA



Da Nang (VNA) - La pandémie de COVID-19 est sous contrôle. Da Nang envisage de démarrer les activités touristiques locaux à partir du 20 octobre. Cette information a été donnée lors d’un récente contact entre des électeurs de Da Nang et le Conseil municipal populaire.



Selon Truong Thi Hong Hanh, directrice du Service du tourisme de Da Nang, le secteur prévoit de restaurer le tourisme sous la devise de l'adaptation proactive et de la garantie de la sécurité des touristes et de ses employés. Dans l’immédiat, la ville accueillera les voyageurs vietnamiens et étrangers avec le slogan « Enjoy Danang ».



Actuellement, le Service municipal du tourisme a élaboré un plan et demandé d’avis des dirigeants de la ville de Da Nang pour reprendre les activités touristiques dans la ville et puis mettre en place la "bulle touristique" avec les provinces de Quang Nam au Centre et de Quang Ninh au Nord.



Mme Hanh a également déclaré que Da Nang devrait accueillir en novembre les deux groupes de visiteurs étrangers. Le premier groupe comprennent des personnes en mission officielle et personnes rendant visite à des parents ou rentrant chez eux. Ces personnes seront isolées pendant 7 jours et respecteront les réglementations du ministère de la Santé.

Da Nang prépare pour démarrer les activités touristiques à partir du 20 octobre. Photo : VNA



Le deuxième groupe vise les gens des marchés ouverts au tourisme, disposant du passeport vaccinal, concrètement les marchés sud-coréen et russe. On s'attend à ce que la Russie amène sur le marché vietnamien de 2.000 à 4 000 visiteurs par mois, a ajouté Mme Hanh.



La pandémie de COVID-19 a gravement affecté le tourisme de Da Nang, avec plus de 80% des travailleurs du secteur ayant perdu leur emploi et ayant temporairement cessé de travailler. Plus de 90 % des entreprises sont fermées temporairement. Le PIB régional de la ville, durant ces neuf premiers mois, a connu une hausse négative (-1,25%) par rapport à la même période en 2020, notamment dans le secteur des services. Le nombre de touristes a sérieusement chuté, les entreprises touristiques ont dû suspendre leurs activités. Les recettes totales du budget de l'État en 9 mois sont estimées à plus de 15.000 milliards de dongs, soit 69,1% du plan attribué par le Conseil municipal populaire.

Selon le président du Comité municipal populaire de Da Nang, Le Trung Chinh pour atteindre l'objectif de relance économique et de sécurité sociale, la ville continuera de se concentrer sur la prévention et le contrôle de l'épidémie. La ville proposera au gouvernement d’accorder davantage des vaccins COVID-19, élaborera un scénario de reprise économique dans les trois derniers mois de l'année et en 2022 ; démarrera certaines activités de services… -VNA