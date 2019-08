Da Nang, 11 août (VNA) - Plus de 9.000 sportifs venant de 67 pays et territoires ont participé au marathon international Manulife organisé dimanche matin, 11 août, à Dà Nang (Centre).

Dà Nang: plus de 9.000 personnes participent au marathon international Manulife. Photo : VNA

Les sportifs se sont mesurés dans cinq catégories: marathon, semi-marathon, 10 km, 5km et 1 km (pour les enfants de 6 à 10 ans).

Dans la course masculine de 42 km, la Vietnamienne Tan Hi Le a remporté le premier prix, tandis que Le Van Tuan a terminé deuxième. Le troisième prix a été attribué à la Japonaise Hideyuki Mamiya.



Dans la même course chez les femmes, la Japonaise Marcia Zhou a été la première, suivie de ses concurrentes, Yuki Mizuseda et Chiaki Yoshida.



La Vietnamienne Nguyen Thi Huong a remporté le premier prix du 21 km féminin, alors que la Japonaise Yuko Tanimura et la Finlandaise Heidi Makinen ont été finalistes.



Dans la course masculine de 10 km, le premier prix a été remporté par Wai Ching Soh de Malaisie, tandis que Au Ka Lun de Chine et Ngoc Quoc Viet du Vietnam se sont classées respectivement deuxième et troisième.



Au 10 km de la course féminine, Phi Luong Hong des États-Unis a remporté le premier prix. Les deuxième et troisième prix ont été attribués à Alex Ryland du Royaume-Uni et Anna Fritz de l'Allemagne.



Le comité organisateur a également remis des prix aux coureurs entrant dans la catégorie des 5 km.



Le marathon international 2019 de Da Nang a été sponsorisé par la compagnie d'assurance Manulife et est conjointement détenu par la société Pulse Active et la ville de Da Nang.



C’est la septième fois que l’événement est organisé dans cette ville littorale du Centre du Vietnam. Sous le thème "Parce que j'aime Da Nang", l'événement a attiré un bon nombre d'habitants et de touristes, selon le vice-président du comité populaire municipal, Le Trung Chinh.-VNA