Dà Nang (VNA) - Meet Dà Nang 2024, un programme visant à présenter l’image, la force et la préparation de la plus grande ville du Centre à l’intégration internationale, a été organisé vendredi 26 janvier par le Comité populaire municipal.

Vue du programme Meet Dà Nang 2024. Photo : VNA

Le programme, le premier événement des affaires extérieures à Dà Nang cette année, a vu la présence de la vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Minh Hang et de plus de 300 invités vietnamiens et étrangers.

Il visait à connecter la ville avec des partenaires nationaux et internationaux, des agences diplomatiques et des investisseurs, à présenter ses orientations d’intégration et ses priorités de développement, et à offrir aux invités l’occasion de partager leurs points de vue et leurs attentes à l’égard de la ville.

Après la séance plénière d’ouverture, les délégués ont assisté à deux discussions sur la manière de faciliter les ressources de la coopération internationale pour promouvoir le développement socio-économique et sur la volonté de Dà Nang d’accueillir de nouvelles vagues.

Ils ont parlé des opportunités de coopération en matière d’investissement et des points forts de la ville, de ses politiques et engagements envers les partenaires et investisseurs nationaux et internationaux, des recommandations de solutions et de politiques, ainsi que des préparatifs pour accueillir de nouveaux flux d’investissement, en particulier dans les secteurs des puces, des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle.

Le président du Comité populaire municipal, Lê Trung Chinh, a déclaré que le Premier ministre avait approuvé le plan d’aménagement global de Dà Nang pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050, ouvrant de nombreuses opportunités de développement.

Dans les temps à venir, la ville fera appel à des investissements dans ses domaines forts tels que la haute technologie, les ports maritimes, l’aviation, la construction de villes intelligentes, l’innovation et la transformation numérique.

Dà Nang a mis en place des réserves foncières, des ressources humaines abondantes et des mécanismes de soutien exceptionnels pour les investisseurs. En particulier, avec une forte détermination politique, elle fournira une assistance maximale et un environnement des affaires ouvert, favorable, équitable et transparent aux investisseurs, a-t-il déclaré.

Lors de l’événement, le Comité populaire municipal et les agences ont signé des protocoles d’accord avec la Banque asiatique de développement (BAD), l’Agence américaine pour le développement international (USAID) et de grandes entreprises telles que Synopsys International Limited et Intel.

Dà Nang a également remis un certificat d’approbation de la politique d’investissement pour KP Aero Industries Co., Ltd de la République de Corée, qui investira dans un projet d’usine de composants aéronautiques d’une valeur de 20 millions de dollars. – VNA