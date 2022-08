Des visiteuses à l'exposition. Photo: VNA



Da Nang (VNA) – Le vernissage de la 27e exposition des beaux-arts de la Région V (Centre méridional et Hauts Plateaux du Centre) a eu lieu le 12 août à l’après-midi à Da Nang.



L’événement a été organisé par le Comité populaire de la plus grande ville du Centre, en collaboration avec l’Association vietnamienne des beaux-arts, en l’honneur du 77e anniversaire de la Révolution d’Août 1945 (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre).



L'exposition des beaux-arts de la Région V est un grand événement annuel de l’Association vietnamienne des beaux-arts, réunissant des artistes des villes et provinces de cette région.



La 27e édition présente 167 œuvres d'art sur les thèmes de l'amour de la Patrie, de la vie humaine, des coutumes et des fêtes, des paysages naturels de différentes régions... Ce sont des œuvres créées l'année dernière par 156 auteurs de Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh, Phu Yen, Gia Lai, Dak Lak…



L'exposition au parc de l’APEC se poursuit jusqu’au 5 septembre. -VNA