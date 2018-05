Les chefs cuisiniers préparent le plus grand " banh xèo " du Vietnam. Photo : Tôquôc



Da Nang (VNA) - Le plus grand "banh xèo", qui a rétabli le record du Vietnam, a été présenté, le 1er mai, au restaurant de la gastronomie "xèo" à Dà Nang (au Centre).



Il s’agit du "banh xèo" (sorte de crêpe vietnamienne fourrée) agrandi d’un "banh xèo" traditionnel. Il est préparé à partir de 139 kilogrammes de farine de riz, de 50 kilogrammes de crevettes, 50 kilogrammes de viande de porc, 100 kilogrammes d’homards, 20 kilogrammes de germes de sojas, 50 kilogrammes de calmars, 20 kilogrammes d’hachis frit de viande de bœuf, 20 litres d’huile d’arachides, 80 kilogrammes de légumes consommées crues de toute sorte, 100 kilogrammes de galettes de riz, 100litres de sauces de soja et d’une grande quantité d’épices.



Ce "banh xèo" fait 3,68 mètres de diamètres. Malgré sa grandeur, il garde les ingrédients et la saveur d’un banh xèo traditionnel. Il s’agit d’une œuvre de 30 chefs cuisiniers de premier rang du Vietnam, réalisée pendant 5 heures.

La moule à ce gâteau. Photo: http://baophapluat.vn



La moule à ce gâteau, a été commandée et réalisée pendant 3 mois au village de fonderie de bronze Phuoc Kiêu au chef-lieu de Diên Bàn dans la province de Quang Nam. La couvercle de poêle, fabriquée par les artisans du village de Kim Hoàn Dông Tâm de la province de Thai Binh (au Nord), est sculptée de motifs de la face du tambour de bronze de Dông Son, selon le patron du restaurant de la gastronomie "xèo".



Ce "banh xèo" peut servir 200 portions. -NDEL/VNA