Lancement du site Web et de l'application mobile pour les enfants, adolescents et jeunes à Da Nang. Photo: VNA

Da Nang (VNA) – Le service du Travail, des Invalides et des Affaires sociales de la ville de Da Nang (Centre) a lancé le 13 avril un site Web et une application mobile au service des enfants, adolescents et jeunes locaux.

Le site Web à l’adresse baovetreemdanang.vn et l’application mobile baptisée « Tre em DaNang » sont des canaux auxquels les enfants, adolescents, jeunes et parents peuvent accéder pour recevoir des conseils et aides lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes liés au soin de la santé physique et mentale.

Plus précisément, les enfants, adolescents et jeunes peuvent partager leurs problèmes sur le site Web tandis que les parents et tuteurs peuvent montrer leur intérêt pour leurs enfants en laissant des commentaires et des mots d'encouragement.

À leur côté, des experts interagiront sur leurs articles et proposeront des cours de compétences pour aider les enfants, adolescents et jeunes à prévenir la violence, les abus et à améliorer leur santé physique et mentale.

Interface de l'application "Tre em DaNang". Photo: VNA

Le lancement du site web et de l'application mobile pour les enfants, adolescents et jeunes à Da Nang est l'une des activités pratiques de la ville pour prévenir la violence à l’égard des enfants, adolescents et jeunes, améliorer le soin de leur santé physique et mentale et promouvoir leur participation à des activités sociales, a déclaré Le Van Minh, directeur adjoint du Service municipal.

Il a remercié l'UNICEF Vietnam pour avoir accompagné et soutenu la ville dans le processus d'élaboration du site Web et de l’application mobile pour les enfants, adolescents et jeunes locaux. Il s'est également engagé à faire des efforts pour maintenir et développer ces deux plateformes dans le but de faire de Da Nang une ville sûre et amicale. -VNA