La citadelle de Dien Hai. Photo : internet



Hanoï (VNA) - De nombreuses localités se sont concentrées sur le développement économique ces dernières années et ont accordé peu d'importance à la culture. Conjugué au processus d'urbanisation en cours, cela a eu pour résultat que de nombreux monuments historiques et culturels se sont délabrés. Da Nang, la plus grande ville du Centre, a pris conscience du problème et investit massivement dans son secteur culturel.

Pauvre localité après la guerre, Da Nang a mené une transformation spectaculaire, devenant l'une des cinq villes de ressort central et jouant un rôle important dans la Région économique clé du Centre. Elle accorde une grande attention aux investissements dans les infrastructures et l'urbanisme, mais les investissements dans la culture et les patrimoines n'ont pas été dûment pris en compte depuis longtemps.

La citadelle de Dien Hai est un site national spécial. La forteresse, construite au 19e siècle, a été gravement endommagée pendant une longue période par des travaux civils et étatiques.

L’Artiste du peuple Huynh Van Hung, ancien Directeur du Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Da Nang, a indiqué : « Da Nang a émergé comme une localité leader dans l'urbanisation. Mais en termes de culture, il y a certaines limites. Parfois, Da Nang a été parmi les localités avec les plus faibles investissements dans la culture. De nombreux sites historiques ont été gravement endommagés ».

Heureusement, ces dernières années, les autorités loclaes se sont efforcées de restaurer des sites et monuments historiques, en particulier la citadelle de Dien Hai, qui est plus grande que la citadelle de la dynastie des Ho à Thanh Hoa. La ville a investi un total de 700 milliards de dongs pour déplacer les familles et les bâtiments situés dans le site.

Selon Ha Vy, directeur adjoint du Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Da Nang, les organes compétents réaliseront la deuxième phase d'un projet d'amélioration et de restauration des éléments clés de la citadelle. Cette phase devrait être achevée fin 2023.

Pour son projet de préservation et de promotion du patrimoine culturel de la ville au cours des cinq dernières années, Da Nang a investi plus de 250 milliards de dongs, soit environ 2,1 millions de dollars, permettant de restaurer 35 reliques culturelles et historiques. Au cours de la période 2021-2025, elle déboursera plus de 800 milliards de dongs pour restaurer 11 monuments et sites.-VNA