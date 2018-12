Hanoi, 13 décembre (VNA) - Le Bureau politique a travaillé jeudi après-midi, 13 décembre avec le Comité permanent du Parti de Da Nang (Centre) pour faire le bilan des 15 ans de mise en oeuvre de la Résolution N°33-NQ/TW sur le développement de la ville de Da Nang à l’heure de l’industrialisation et de la modernisation nationales.

Le secrétaire général du Parti communiste et président du Vietnam, Nguyen Phu TrongNhập. Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti communiste et président du Vietnam, Nguyen Phu Trong, a présidé la réunion.

Après avoir écouté un rapport de la Commission économique du Comité central du Parti et des avis des représentants de plusieurs ministères et organes compétents, le Bureau politique a constaté que Da Nang avait fait de grands efforts ces 15 dernières années et connu des développements vigoureux. Da Nang est devenu aujourd’hui une ville dynamique et innovante, en affirmant être un grand centre socioéconomique du Centre.

Pour la période 2003-2018, Da Nang a enregistré une croissance annuelle moyenne de son PIB de 10%, soit 4,2 fois plus qu’en 2003.

Le secrétaire général et président du Vietnam Nguyên Phu Trong indiqué que la Résolution N°33-NQ/TW aurait permis à cette ville d’accélérer son développement. Da Nang s'était concentrée sur l'harmonisation de son économie avec la culture, la société, la défense et la sécurité.

Cependant, Da Nang doit encore exploiter pleinement ses conditions géopolitiques et économiques favorables et promouvoir son rôle central dans la région centrale et du Tây Nguyên (hauts plateaux du Centre) pour développer les atouts basés sur la mer et sur la forêt, a-t-il déclaré, espérant que le développement de la ville va accélérer dans le temps à venir.

Pour ce faire, Da Nang devrait accorder une plus grande attention au travail d’aménagement à long terme pour exploiter au maximun ses avantages et de son potentiel, ainsi que pour améliorer l'utilisation et la gestion des terres, a suggéré le dirigeant.

Parallèlement des réalisations socio-économiques, Da Nang doit se concentrer davantage sur le travail de construction du Parti et de son système politique.

Il a également noté que Da Nang possède des atouts dans le développement de services de haute technologie, de tourisme et de commerce. Par conséquent, il devrait s’efforcer de devenir un pôle culturel, socioéconomique, et touristique de la région centrale et du Tây Nguyên.

La mise en œuvre de politiques visant à attirer des ressources, en particulier des ressources humaines, est importante pour répondre aux exigences de développement, a déclaré Nguyên Phu Trong.

Da Nang joue également un rôle important pour la mer Orientale car elle abrite de nombreux ports maritimes, a-t-il déclaré, demandant à la ville de veiller à ce que le travail de défense et de sécurité soit maintenu.

Lors de la séance de travail, le Bureau politique est tombé d’accord pour la mise en place d’une nouvelle résolution sur la stratégie de développement de Da Nang pour 2030. - VNA