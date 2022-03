L'édition de 2019 du Marathon international de Da Nang. Photo: Comité organisateur

Da Nang (VNA) - Le secteur de la culture et des sports de la ville de Da Nang (Centre) prévoit d'organiser cette année de nombreux événements sportifs à grande échelle pour stimuler le tourisme afin de réaliser le double objectif de lutte contre l’épidémie et de développement socio-économique.

Le Marathon international de Da Nang 2022 se déroulera du 18 au 20 mars, au Parc de Bien Dong (Mer Orientale), et devrait attirer environ 5.000 coureurs vietnamiens et étrangers. Organisé par le Service municipal de la Culture et des Sports en coordination avec la compagnie Pulse Active, il s'agit du premier marathon professionnel au Vietnam dont la piste est mesurée et certifiée par l'International Association of Athletics Federations (IAAF) et l'Association of International Marathons and Distance Races (AIMS).

La Journée de course olympique pour la santé de toute la population en 2022 aura lieu le 27 mars au Palais des sports de Tien Son.

Le Festival de montgolfières de Da Nang se déroulera pendant 3 jours, du 25 au 27 mars, dans la rue Bach Dang, sur la rive ouest du fleuve Han.

La saison 2022 de la compétition de triathlon IRONMAN 70.3 Vietnam, de la course SPRINT et de la course IRONKIDS destinée aux enfants aura lieu au Resort Hyatt, à la plage de Son Thuy et sur les routes côtières, réunissant environ 2.000 participants.

La Compétition de voile de Da Nang sera organisée du 10 au 12 juin au Parc d'Asie et sur les routes environnantes.

Le Service municipal de la Culture et des Sports coopère avec le Département général de l'éducation physique et des sports, des Fédérations et des Associations de sports pour organiser 14 tournois sportifs nationaux et des compétitions dans le cadre du 9e Festival des Sports de la Ville. -VNA