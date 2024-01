Da Nang (VNA) - Le Comité populaire de la ville de Da Nang (Centre) a annoncé vendredi 26 janvier la décision de créer un Centre de recherche et de formation en conception de circuits et en intelligence artificielle (IA).



Le président du Comité populaire de la ville de Da Nang, Lê Trung Chinh (gauche) et le représentant du Centre de recherche et de formation en conception de circuits et en intelligence artificielle. Photo: VNA

S'exprimant lors de la cérémonie, le président du Comité populaire municipal, Lê Trung Chinh, a déclaré qu’il s’agissait de l'une des activités qui concrétisent la détermination de la ville dans la mise en œuvre des tâches urgentes et stratégiques pour développer le domaine de la conception de circuits intégrés et de l'intelligence artificielle de la ville.

Le Centre est chargé de donner des conseils au Service municipal de l'information et de la communication pour soumettre aux autorités compétentes pour promulgation et la mise en œuvre du projet « Développement de puces semi-conducteurs et de circuits intégrés dans la ville de Da Nang » ; coordonner dans l'élaboration de programmes et de documents de formation et d'encouragement dans les domaines du développement des semi-conducteurs, des micropuces et de l'intelligence artificielle ; coordonner au niveau national et international pour le déploiement de recherches scientifiques, de conférences, de séminaires scientifiques, d'activités de prévision, de connexion entre offre et demande sur le marché des ressources humaines ; et appliquer des solutions dans les domaines des semi-conducteurs, des micropuces et de l'intelligence artificielle.

Le Centre préside ou coordonne les écoles, les établissements de formation et les entreprises nationales et internationales pour donner des formations, des cours de perfectionnement et délivrer des certificats et certificats professionnels dans les domaines des semi-conducteurs, des circuits intégrés et du développement de l'intelligence artificielle, conformément aux dispositions de la loi.

Il doit donner des conseils pour mettre en œuvre des solutions pour attirer des investisseurs, des entreprises, des experts et des scientifiques nationaux et étrangers dans les domaines des semi-conducteurs, des micropuces et du développement de l'intelligence artificielle à Da Nang ; fournir des services de conseil, de formation, de transfert de technologie, d'incubation et de développement de start-up liées à ces domaines.

Concernant l'orientation et les tâches pour d’ici 2025, le Centre se concentre sur la mise en œuvre de quatre groupes de tâches : compléter le cadre juridique sur la structure organisationnelle et l'opération ; consolider le système de ressources humaines, du personnel et des installations du Centre ; proposer des mécanismes et des politiques pour développer le domaine des puces électroniques et de l'intelligence artificielle dans la ville de Da Nang ; déployer des activités de formation, d’accueil et de coopération internationale et soutien aux entreprises.

A cette occasion, le Comité populaire de la ville a organisé un échange de vue sur le thème « Da Nang et les politiques pour accueillir la vague d'investissement dans le développement de l'industrie de la conception de circuits et de l'intelligence artificielle ». -VNA