La délégation de Dà Nang et des représentants du Land de Brême (Allemagne). Photo: VNA



Berlin (VNA) – Une délégation de la ville de Dà Nang (Centre) a effectué le 12 septembre une visite de travail dans le Land de Brême, dans le nord de l’Allemagne, afin de renforcer la coopération bilatérale.

Lors des rencontres, les responsables de Dà Nang et de Brême ont évoqué les perspectives de coopération entre le Vietnam et l’Allemagne, notamment entre les localités vietnamiennes et de Brême.

Le secrétaire adjoint du Comité du Parti de la ville de Dà Nang, Luong Nguyên Minh Triêt, également président du Conseil populaire municipal et d’autres responsables de la ville, ont informé des réalisations socio-économiques de Dà Nang aux cours des dernières années.

Ils ont présenté les domaines où les investisseurs de Brême ont un fort savoir-faire, tels que l’économie maritime, l’aérospatiale, les hautes technologies, les industries auxiliaires, les technologies de l’information, la logistique qui correspondent aux plans d’attraction des investissements de Dà Nang.

De son côté, l’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Vu Quang Minh, a proposé Dà Nang et Brême d’intensifier leur coopération touristique.

Il a exprimé son espoir que Dà Nang devienne la première ville d’Asie du Sud-Est à nouer une relation de jumelage avec Brême, afin de bâtir des liens substantiels dans le domaine de l’éducation et de la formation, l’investissement et le commerce.

Le ministre de l’Économie, du Travail et de l’Europe de Brême, Kristina Vogt, a affirmé que son Land souhaitait rejoindre Dà Nang pour resserrer les liens économiques, promouvoir le commerce et les partenariats entre leurs entreprises, pour un bénéfice mutuel.

A cette occasion, le Comité de promotion et de soutien aux investissements de Dà Nang et l’Agence de développement de l’économie de Brême (BremenInvest) ont signé un protocole d’accord de coopération. -VNA