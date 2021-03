Séance de travail entre les dirigeants de Da Nang et des investisseurs. Photo: VNA Séance de travail entre les dirigeants de Da Nang et des investisseurs. Photo: VNA

Da Nang (VNA) – Après avoir annoncé la modification de sa planification globale pour 2030, vision pour 2045, Da Nang a attiré 11 investisseurs et grands groupes désireux de rechercher de nouvelles opportunités d’investissement dans cette ville côtière du Centre.

Lors d’une rencontre avec des investisseurs, le 29 mars, le président du Comité populaire municipal, Le Trung Chinh, a déclaré apprécier le dynamisme des investisseurs. Il s’est engagé à leur créer les meilleures conditions possibles.

Johnathan Hanh Nguyen, président du groupe Imex Pan Pacific (IPPG), a annoncé que son groupe comptait investir plus de 8 milliards de dollars dans une série de projets dans la plus grande ville du Centre. Il a notamment insisté sur le projet concernant la construction d'un centre financier régional dans l’arrondissement de Son Tra.

Selon lui, il est temps de mettre en place un centre financier pour saisir des opportunités apportées par un énorme surplus d'argent dans les entreprises internationales.

Grâce aux efforts inlassables pour réaliser le double objectif de lutte contre l’épidémie de coronavirus et de développement économique, le Vietnam attire désormais un flux d’investissements étrangers, ce qui est très favorable au développement dans les temps à venir, a souligné Johnathan Hanh Nguyen.

Les représentants d’autres investisseurs tels que la société immobilière Phat Dat, Sun Group…, ont également exprimé leur attention et leur volonté de rechercher des opportunités et d’investir dans des zones urbaines, des zones non tarifaires, des terrains de golf dans les districts de Hoa Tien, de Hoa Chau...

Située au Centre du Vietnam, la ville de Da Nang est une destination prisée par les touristes vietnamiens comme étrangers en raison de ses belles plages, de sa gastronomie, de son climat mais aussi de l'hospitalité de sa population.

Elle abrite également de nombreux sites touristiques attrayants comme les monts des cinq éléments ou Ngu Hanh Son, la péninsule de Son Tra, la zone touristique des Ba Na Hills, etc. Elle offre par ailleurs aux touristes un accès facile au sanctuaire de My Son et à l'ancienne cité de Hoi An, patrimoines culturels mondiaux.

La ville, d'une superficie de 1.256,53 km², comprend six arrondissements (Hai Chau, Thanh Khe, Lien Chieu, Ngu Hanh Son, Son Tra et Cam Le) et deux districts (Hoa Vang et île de Hoang Sa). Sa population est de 1.029.000 personnes. -VNA