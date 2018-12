Le premier vol régulier de Qatar Airways entre Doha et Da Nang a atterri le 19 décembre à l'aéroport international de la ville vietnamienne. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - Le 19 décembre, le premier vol régulier de Qatar Airways entre Doha et Da Nang a atterri à l'aéroport international de la ville vietnamienne, avec 192 passagers à son bord.



Le secrétaire adjoint permanent du comité municipal du Parti communiste du Vietnam, Vo Cong Tri, a accueilli les premiers touristes étrangers empruntant cette nouvelle ligne au départ de Doha et leur a offert des fleurs.



Selon le vice-directeur du Service municipal du tourisme, Nguyen Xuan Binh, la ligne aérienne directe Doha-Da Nang aidera la plus grande ville du Centre du Vietnam à atteindre son objectif ambitieux d'accueillir 15 millions de visiteurs d’ici 2030.



Da Nang souhaite travailler en étroite collaboration avec Qatar Airways pour accélérer son développement touristique, car cette compagnie aérienne dessert 150 destinations dans le monde, a-t-il déclaré.



De magnifiques paysages naturels et plages font de Da Nang une destination idéale pour des vacances reposantes. La ville a connu une augmentation substantielle du nombre de visiteurs, avec 6,6 millions en 2017, soit le double de 2013. En 2015, Da Nang figurait parmi les 52 lieux à visiter, selon le New York Times.



Cette ville côtière est devenue la troisième destination vietnamienne de Qatar Airways, après Hanoï et Hô Chi Minh-Ville. Le transporteur qatari propose sur cette nouvelle ligne quatre vols par semaine sur B787-8, avec 22 sièges en classe affaires et 232 en classe économique.



Les vols au départ de Doha décollent les lundi, mardi, jeudi et samedi; et ceux au départ de Da Nang les mardi, mercredi, vendredi et dimanche. – VNA