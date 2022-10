Da Nang a le potentiel pour devenir la "Silicon Valley" de l'Asie du Sud-Est. Photo: VNA



Da Nang (VNA) - Avec des ressources humaines de haute qualité, des infrastructures de transport urbain développées, de nombreux parcs high-tech, des parcs de technologie de l'information concentrés, le plus grand nombre de parcs logiciels de la région centrale, Da Nang a un grand potentiel pour devenir « une Silicon Valley de l’Asie du Sud ».

C’est ce qu’a déclaré Hoang Anh Tu, directeur adjoint du Département de la coopération internationale relevant du ministère de l’Information et de la Communication, lors d’un séminaire organisé le 17 octobre à la ville de Da Nang au Centre.

Da Nang est la localité leader dans la promulgation du projet de transformation numérique afin de faire de Da Nang une éco-ville moderne, intelligente et agréable à vivre, a dit Hoang Anh Tu. La ville se trouve également en tête dans le classement de la transformation numérique du Vietnam en 2021, a-t-il ajouté.

Les entreprises américaines des TIC coopérant avec Da Nang auront de nombreuses opportunités pour réussir dans la transformation numérique, le gouvernement numérique, l'économie numérique et les villes intelligentes.

Leur succès Da Nang sera la preuve la plus frappante pour les entreprises américaines d'étendre leur coopération avec d'autres localités, même avec des villes d'autres pays de la région, a souligné Hoang Anh Tu.

Séminaire sur la transformation numérique et les villes intelligentes entre les entreprises américaines des technologies de l'information et de la communication (TIC) et la ville de Da Nang. Photo: VNA



De son côté, Adam Sitkoff, président de Chambre de commerce américaine à Hanoi, a déclaré que les entreprises américaines voyaient le potentiel de la ville de Da Nang dans le domaine de la transformation numérique.

Grâce à cet événement, les entreprises américaines peuvent en savoir plus sur le processus de transformation numérique et le développement de la ville intelligente à Da Nang, ce pour renforcer davantage leur coopération et investissement à Da Nang, a-t-il souligné.

Selon le Service municipal de l’Information et de la Communication, Da Nang a commencé à édifier l'administration électronique en 2010.

Da Nang a mis en place 1.200 procédures administratives en ligne, dont les guichets uniques, la gestion des logements, les transports en commun et le contrôle de ressources d'eau.

L'infrastructure informatique de la ville concerne les agences de contrôle de l'air, de l'eau, des déchets, de la météorologie et de l'énergie. Elle peut fournir des alertes aux tremblements de terre et tsunamis, ainsi que données sur les inondations, l'érosion, la gestion des eaux usées…

Les autorités municipales ont convenu de promouvoir le développement, la créativité et l'autonomie de la population, considérant cela comme un facteur important pour le succès de la construction et du développement de la ville.

La résolution du Congrès a clairement défini l'objectif global à l'horizon 2025 : faire de Da Nang une ville de start-up et d’innovation, un centre socio-économique majeur du pays et le noyau de la zone économique clé du Centre.

La vision pour 2030 vise de faire de Da Nang l'un des principaux centres socio-économiques du pays, une zone urbaine éco-intelligente, un hub pour les startup et l’innovation, ainsi qu'une ville agréable à vivre. -VNA