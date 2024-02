La fête de la pagode des Parfums (Chùa Huong), la plus grande de tout le pays tant en termes de nombre de participants que de durée, a officiellement débuté le 15 février (6e jour du premier mois lunaire) dans la commune de Huong Son, district de My Duc, à Hanoï.

Le mausolée de Tu Duc, également appelé Khiêm Lang, est le plus beau et le plus typique de l’architecture funéraire de la dynastie des Nguyên, de l’architecture funéraire traditionnelle vietnamienne de la période féodale plus largement.