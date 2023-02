Photo : VNA

Da Lat (VNA) - Afin d'exploiter et promouvoir ses potentiels de développement économique diversifié de Da Lat, le Comité populaire de cette ville de la province de Lam Dong (Hauts Plateaux du Centre) vient d'émettre un plan de déploiement d'un modèle pilote de développement économique nocturne avec de nombreux types de visites touristiques, de shopping et de divertissement nouveaux et uniques.Ainsi, des modèles pilotes de développement économique nocturne seront associés à chaque période. Pour la période 2022 - 2023, Da Lat met en œuvre les modèles suivants : parc de musique aquatique au jardin de fleurs de la ville, rue de la gastronomie dans la rue Tran Le et près du lac Hoang Van Thu, rues nocturnes près du marché et de la place Lam Vien.Pour la période 2023 - 2030, Da Lat déploiera davantage de modèles tels qu'une rue piétonne d'une longueur d'environ 1,6 km dans la rue Tran Quoc Toan avec ces performances artistiques et des activités commerciales ; le marché nocturne du parc Anh Sang remplaçant l'actuel marché nocturne de la rue Nguyen Thi Minh Khai ; la zone touristique de la vallée de l'amour, de la colline de Mong Mo, de la colline de Thong Nhat afin de former un complexe économique nocturne comprenant des lieux de divertissement, un shophouse, un club house, un casino...Da Lat prévoit de faire appel à des investisseurs pour déployer une zone de divertissement nocturne au sous-sol du parcours de golf, près de la rue Tran Quoc Toan. Ce modèle sera la combinaison de divers types de divertissement tels que bar, restauration, cinéma, jeu...Selon le Comité populaire municipal, ces modèles de développement économique nocturne permettront de développer de nouveaux formes de tourisme, de shopping et de divertissement, contribuant ainsi positivement à changer l'ambiance et la vie nocturnes de la ville.