Paris (VNA) – La ville de Dà Lat dans la province de Lâm Dông (Hauts Plateaux du Centre) et l’ancienne ville de Hôi An dans la province de Quang Nam (Centre) ont rejoint le Réseau des Villes créatives de l’UNESCO (RVCU), à l’occasion de la Journée mondiale des Villes, a annoncé mardi 31 octobre l’UNESCO.

La charmante cité de Hôi An au bord de la rivière Thu Bôn est l’une des rares villes anciennes d’Asie du Sud-Est dont l’architecture est restée quasi-intacte. Photo : VNA La charmante cité de Hôi An au bord de la rivière Thu Bôn est l’une des rares villes anciennes d’Asie du Sud-Est dont l’architecture est restée quasi-intacte. Photo : VNA

Dà Lat pour la musique et Hôi An pour l’artisanat et les arts populaires figurent parmi les 55 nouveaux membres à la suite de leur désignation par la directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay.Ces nouvelles villes ont été distinguées pour la place accordée à la culture et la créativité dans leurs stratégies de développement et pour leurs pratiques innovantes en matière d’urbanisme axé autour de l’humain.Avec ces 55 nouveaux membres, le Réseau des Villes créatives de l’UNESCO compte désormais 350 villes dans plus de 100 pays, couvrant sept domaines créatifs: artisanat et arts populaires, arts numériques, design, film, gastronomie, littérature et musique.Les villes nouvellement désignées collaboreront avec les membres du Réseau pour accroître leur résilience face aux défis du dérèglement climatique, de la montée des inégalités, ou encore de l’urbanisation rapide, alors que 68% de la population mondiale devrait vivre dans des zones urbaines d’ici à 2050.