Un numéro de danse lors de l'événement. Photo: VNA

Kon Tum (VNA) - Le 14 avril, dans la ville de Kon Tum, le Comité populaire de la province de Kon Tum (Hauts Plateaux du Centre), en collaboration avec la branche de l'Université de Da Nang à Kon Tum et l'Association d'amitié Vietnam-Laos-Cambodge, a organisé une cérémonie pour fête le Tet traditionnel du Lao Bunpimay et la fête du Nouvel An traditionnel du Cambodge Chol Chnam Thmay pour les étudiants laos et cambodgiens faisant des études au Vietnam.

Ces événements visent à faire découvrir la culture du Tet traditionnel du Laos et du Cambodge aux élèves en particulier et aux habitants de la province de Kon Tum en général.

Il s'agit d'une activité annuelle visant à créer un environnement d'échange entre les étudiants laos, cambodgiens et vietnamiens, cultivant ainsi l'amitié et la compréhension mutuelle entre les peuples des trois pays indochinoise : Vietnam - Laos - Cambodge.

Lors de ce programme, le Comité populaire provincial et ses unités ont envoyé des cadeaux et leurs meilleurs vœux aux étudiants laos et cambodgiens dans la région à l'occasion de Bunpimay et de Chol Chnam Thmay Tet. .

Actuellement, il y a plus de 160 étudiants laos et 17 étudiants cambodgiens faisant des études à l'Université de Da Nang à Kon Tum. -VNA