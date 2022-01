Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le soir du dernier jour de l’année, avant le passage à la Nouvelle Année, les Vietnamiens préparent deux plateaux de culte: l’un pour les ancêtres de la maison (sur l’autel des ancêtres) et l’autre dans la cour de la maison, dédié au Ciel et à la Terre. Ce culte permet de se “laver” des mauvaises choses de l’année et d’accueillir sereinement la nouvelle année.

Les principaux éléments des offrandes pour le culte des ancêtres sont fleurs, fruits et nourriture.

On place sur l’autel deux vases et deux assiettes à fleurs (facultatives) pour le Têt. Les fleurs favorites sont chrysanthème jaunes, glaïeul et tubéreuse. Dans nombre de familles, on y met aussi une branche de pêcher ou d’abricotier.

On y voit trois petites tasses d’alcool de riz et de même pour l’eau. On change l’eau tous les trois jours du Têt. Pour les prières, on brûle des bâtonnets d'encens en nombre impair, trois ou cinq d’ordinaire. Une spirale d’encens qui brûle toute la journée est préférable. Pour certains cas, on place des deux côtés de l’autel deux tiges de cannes à sucre qui incarnent les escaliers spirituels des génies et des ancêtres.

Avec les fruits et fleurs, la nourriture font partie intégrante des offrandes du culte des ancêtres.

Photo: VNA



En vietnamien "mam co Tet" est un repas copieux où l'on invite solennellement ses ancêtres. Si un coq cuit est le premier aliment à prendre en compte, d’autres choses sont nécessaires notamment une soupe de mien ou vermicelle de soja, un plat sauté, des « banh chung » (dans le Nord) et « banh tet » (dans le Sud) ou gâteaux traditionnels du Têt à base de riz gluant farci de porc et d’haricot mungo, des « nems » ou pâtés impériaux, du pâté de porc vietnamien …

Pour le plateau d’offrandes au Ciel et à la Terre, le chef de famille s’occupe de la cérémonie qui vise à débarrasser toute anxiété et à prier pour une année de paix pleine de chance et de prospérité.

Photo: VOV



Après le Réveillon, l’on entre officiellement dans le début de la Nouvelle Année avec beaucoup de coutumes et de pratiques, de divertissements, qui tous appartiennent à la culture populaire vietnamienne. À vous d’en découvrir plus sur les premiers jours de l’An. Vous ne le regretterez pas.-VNA