Hanoi (VNA) - Les World Travel Awards 2022 viennent de récompenser le Parc national de Cuc Phuong en tant que "premier Parc national d'Asie". C'est la 4e fois consécutive depuis 2019 que le Parc reçoit ce titre.

Le parc national de Quôc Phuong, d’une superficie de 22.000 ha a été reconnu les trois années consécutives, de 2019 à 2022, par l’organisation World Travel Awards, 1er parc national d’Asie. Photo: Minh Duc/Vietnam Illustré

Le Parc national de Cuc Phuong est situé dans la région Nord-Est du pays, adjacent aux montagnes du Nord-Ouest.

Créé en 1962, le Parc national de Cuc Phuong est une forêt tropicale. Il s’étend sur plus 22.400 ha sur le territoire de trois provinces - Ninh Binh, Hoa Binh et Thanh Hoa.et abrite bon nombre d’espèces végétales (environ 2.200) et animales (une centaine d’espèces de reptiles et d’amphibiens, 135 mammifères, plus de 300 d’oiseaux, près de 2.000 une soixantaine d’espèces de poissons).



Certaines d’entre elles figurent dans le Livre Rouge du Vietnam, et de l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN).



Une espèce rare qui n’existe plus ailleurs dans le monde vit même à Cuc Phuong. Il s’agit des singes "Langur" (Trachypithecus delacouri). Voilà pourquoi le langur a été choisi comme son symbole.



Ce site porte un soin tout particulier à la préservation des espèces et des ressources naturelles, en plus de promouvoir des valeurs culturelles. Pour toutes ces raisons, il attire de nombreux touristes tant vietnamiens qu’étrangers.

Favorisé par la nature avec un écosystème diversifié et riche, le plus vieux parc national du Vietnam est l'un des joyaux précieux de l'écologie forestière dans le monde.

Ces six dernières décennies, depuis sa création, le Parc national a obtenu un grand succès dans la conservation de la flore et de la faune, et il est internationalement reconnu comme la plus grande zone de conservation de la faune en Asie du Sud-Est.- VNA