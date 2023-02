La Havane (VNA) - L’Union des journalistes de Cuba (UPEC) a remis la Médaille Félix Elmusa - la plus haute distinction de l’organisation - au journaliste et traducteur Vu Van Âu, ancien membre de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), en reconnaissance de ses contributions à la vulgarisation de l’information sur la vie sociale et ses réalisations cubaines dans tous les domaines.

Le journaliste et traducteur Vu Van Âu, ancien membre de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) et son Dictionnaire vietnamien-espagnol. Photo : VNA

Vu Van Âu, âgé de 90 ans, a été honoré lors d’une cérémonie organisée mardi 13 février pour lancer le Dictionnaire vietnamien-espagnol rédigé par lui-même, qui est le premier dictionnaire bilingue de ce type rédigé et imprimé au Vietnam.



Vu Trung My, chef adjoint du Département de l’Amérique de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti, a déclaré que son père avait minutieusement rédigé le dictionnaire depuis 2009 dans l’espoir que la publication serait un outil utile pour étudier l’espagnol au Vietnam et servirait comme un pont entre les pays hispanophones et le Vietnam.



Le journaliste Walfredo Angulo, qui était reporter de l'agence de presse cubaine Prensa Latina en Indochine en 1983, a rappelé les souvenirs, le soutien et la solidarité avec les collègues de la VNA en particulier et le peuple vietnamien en général dans les années difficiles.