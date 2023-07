La délégation cubaine à Vietsovpetro dans la ville de Vung Tau, province de Ba Ria - Vung Tau, le 1er juillet. Photo : VNA

Ba Ria-Vung Tau, 2 juillet (VNA)- La visite de la Centrale des travailleurs cuba ins (CTC) au Vietnam,dans la province de Ba Ria-Vung Tau en particulier, constitue une opportunité pour les organisations syndicales des deux nations d'échanger leurs expériences dans le processus de renouveau et de développement.C'est ce qu'a souligné Ulises Guilarte de Nacimiento, secrétaire général de la CTC, membre du Bureau politique, député à l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire, membre du Conseil d'État de la République de Cuba et également vice-président de la Fédération mondiale des syndicats (FSM), à la tête de sa délégation, lors d'une réunion tenue le 1er juillet avec l'Union du secteur pétrolier du Vietnam dans cette ville vietnamienne.La réunion s'est également déroulée en présence de Nguyen Dinh Khang, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la Confédération du travail du Vietnam (CTV), de Thai Thu Xuong, directeur adjoint de la CTV, et d'autres responsables de la coentreprise pétrolière et gazière russo-vietnamienne Vietsovpetro.Lors de la réunion, le visiteur cubain a souligné l'importance de la visite de sa délégation pour renforcer les liens d'amitié et de coopération entre la CTC et la CTV.Nghiem Thuy Lan, président de l'Union vietnamienne du secteur pétrolier, a félicité Cuba pour ses réalisations sous la direction du Parti communiste cubain, et s'est dit confiant en ce que ce pays des Caraïbes surmonterait ses difficultés actuelles et continuerait d'obtenir des acquis dans les temps à venir.Le même jour, Ulises Guilarte de Nacimiento a rendu visite et a travaillé avec le vice-directeur général de Vietsovpetro, Nguyen Tien Vinh, avec qui il a exprimé son intérêt et apprécié les activités de production, les affaires et les réalisations de cette société, en particulier dans le service client, la protection de ses employés et de l'environnement.Il a souligné que la visite de la délégation cubaine à Vietsovpetro entrait dans le cadre d'un accord de coopération entre la CTC et la CTV pour renforcer la solidarité entre les deux organisations, ainsi qu'entre les classes ouvrières des deux nations.Il a exprimé son désir de recevoir la délégation de Vietsovpetro qui se rendra à Cuba pour des consultations sur l'exploitation et l'exploration de pétrole et de gaz dans ce pays. - VNA