Remise des produits de première nécessité aux victimes des crues. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - La Croix-Rouge du Vietnam (CRV) a décidé d’accorder plus de 600 millions de dongs (26.000 USD) aux victimes des pluies torrentielles et des crues dans les provinces du Tay Nguyen (Hauts plateaux du Centre) et du Sud, les localités les plus touchées.



Le 14 août, une délégation de la CRV conduite par sa vice-présidente Tran Thi Hong An se rendra dans le district insulaire de Phu Quoc, province de Kien Giang (Sud), pour remettre une aide de 50 millions de dôngs et des produits de première nécessité à des résidents locaux.



Le 12 août, à Dong Nai (Sud), une délégation de la CRV dirigée par sa présidente Nguyen Thi Xuan Thu a offert une enveloppe de 50 millions de dôngs et des produits de première nécessité d’une valeur totale de 71 millions aux victimes des crues.



La CRV a également envoyé des délégations pour remettre de l'argent et des produits de première nécessité aux sinistrés dans le district de Da Teh, province de Lam Dong; dans les districts d'Ea Sup, La Lop, R’ve et d'Ea Rok, province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre).



A Dak Nong, le Comité central de la CRV a accordé une somme de 50 millions de dôngs et offert des produits de première nécessité aux familles des morts et aux populations locales sinistrées.

Selon un bilan provisoire publié le 9 août, les crues survenues dans les provinces du Tay Nguyen à cause des pluies torrentielles ont fait huit morts, dont cinq dans la province de Dak Nong et trois autres à Lâm Dông, Gia Lai et Dak Lak. Les pluies torrentielles et les crues ont inondé près de 1.500 maisons. Plus de 10.000 hectares de rizières et de cultures maraîchères ont été endommagés. -VNA