Au district de Quang Ninh, province centrale de Quang Binh. Photo: VNA

Canberra (VNA) - Le 20 octobre, l'Association des entreprises vietnamiennes en Australie (VBAA) a publié un message appelant la communauté des Vietnamiens d'outre-mer à soutenir les habitants au Centre souffrant des conséquences des pluies torrentielles et des crues survenues ces derniers jours.

L'appel est affiché sur les sites Web d'information, les réseaux sociaux, les canaux de communication des associations et des membres.

Tran Ba Phuc, membre du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, président de la VBAA, a souligné que les ressortissants vietnamiens se sont engagés à aider les personnes au Centre touchées par les inondations à surmonter les difficultés. Son appel a reçu une réponse enthousiaste de la part de nombreux hommes d'affaires et de la communauté des Vietnamiens en Australie.

Outre la VBAA, l'Association des étudiants du Vietnam en Australie (SVAU) depuis le 17 octobre coordonne avec des associations d'étudiants de différents États d'Australie pour organiser une campagne de collecte de l’argent au profit des sinistrés du Centre du Vietnam. Après 3 jours de lancement, l'association a levé plus de 3.000 dollars australiens (2.125 dollars américains) auprès de ses membres et sympathisants.

L'ambassade du Vietnam au Canada a organisé virtuellement le 20 octobre une cérémonie de lancement d'une campagne pour appeler les Vietnamiens d'outre-mer à se joindre afin d'aider les habitants des provinces du Centre du Vietnam touchés par des crues et des inondations. L'événement a vu la participation de tous les fonctionnaires et du personnel de l'ambassade et des bureaux de représentation du Vietnam dans la région ainsi qu'un grand nombre de citoyens vietnamiens à l'étranger.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, l'ambassadeur du Vietnam au Canada, Pham Cao Phong, a appelé les associations, les syndicats, les entreprises et les ressortissants vietnamiens au Canada à faire don pour aider les personnes dans le besoin et celles qui touchées par les catastrophes naturelles,

A 17h00 lundi 20 octobre, les crues et inondations du 6 au 20 octobre ont fait 133 morts et disparus, dont 106 morts.

Près de 400 hectares de rizières et 7.000 hectares de cultures maraîchères ont été inondés. Plus de 685.000 volailles sont morts ou ont été emportés par les eaux. Plus de 163.000 mètres de routes nationales et près de 162.000 mètres de routes locales dans les provinces de Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri ont été inondés ou détériorés. -VNA