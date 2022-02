Hanoi (VNA) - Les exportations de thon du Vietnam vers les États-Unis ont augmenté de manière stable, représentant 15 % des parts de marché dans ce pays.

Photo : internet

La valeur des exportations de thon vers les États-Unis en 2021 était estimée à environ 330 millions de dollars. Les États-Unis sont désormais le plus grand importateur de thon du Vietnam, représentant plus de 44% de la valeur totale des exportations de thon du pays.

Selon l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de fruits de mer, les exportations de thon frais et surgelé du Vietnam vers les États-Unis ont augmenté de 47 %, tandis que les exportations de thon transformé et en conserve ont diminué de 15 % au cours de la même période. Cependant, les États-Unis restent le premier marché d'importation du thon surgelé et transformé du Vietnam.- VNA