Les exportations vietnamiennes de fer et acier au Laos ont atteint 25,33 millions de dollars au premier trimestre 2018. Photo: Tapchitaichinh

Hanoï (VNA) - Selon des données préliminaires du Département général des douanes, les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Laos au premier trimestre 2018 sont estimés à 253 millions de dollars (7,1% en un an), dont 135,56 millions d’exportations vietnamiennes (0,3%).



Le Vietnam a exporté principalement fer et acier pour 25,33 millions de dollars (51,5%) ; pétrole, 20,77 millions (-22,6%) ; véhicules et pièces détachées, 13,63 millions (6,1%) ; produits en acier et fer, 8,88 millions (12,1%) ; machines-outils et pièces de rechange, 8,35 millions (18%) ; engrais, 11 millions de dollars, (25%).



Les exportations de produits en plastique au Laos ont atteint 2,9 millions (-28,2%); de fruits, 2,6 millions (28,7%); de clinker et ciment, 2,1 millions (-24%); de produits de confiserie et de céréales, 2,1 millions (-3,4%) ; de produits céramiques, 1,8 million (20%) ; de fils et câbles, 1,5 million (11%); de papiers et produits dérivés, 1,1 million (9,7%).



Le Vietnam a importé des produits laotiens pour 117,5 millions de dollars (16,3%). Parmi les produits phares ont figuré les engrais, 10,3 millions (16,6%); le bois et produits dérivés, 6,2 millions (143,2%) ; les produits minéraux, 5,5 millions (-32,7%); les métaux ordinaires, 4,3 millions de dollars (156,2%); le maïs, 137.000 dollars (-39%).-CPV/VNA