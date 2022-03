Hanoi, 23 mars (VNA) - Selon l'Association des exportateurs et producteurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), les exportations de produits aquatiques vers le Royaume-Uni maintiendront une croissance à deux chiffres dans les mois à venir en raison de l'augmentation de la demande.

Croissance à deux chiffres des exportations de produits aquatiques vers le Royaume-Uni. Photo d'illustration/TCTC

Selon les données du Département général des douanes, au cours des deux premiers mois de 2022, les exportations de produits aquatiques du Vietnam vers le marché britannique ont atteint près de 44 millions de dollars, 37 % par rapport à la même période en 2021.Plus précisément, les produits à base de crevettes représentaient 76 % du total avec 33,5 millions de dollars, 55%, notamment, la crevette tigrée à elle seule a été multipliée par 6 par rapport à la même période en 2021.La raison de cette forte augmentation est que certains détaillants au Royaume-Uni tels qu'Asda et Wm Morrison ont retiré les produits à base de poissons russes de leurs étagères, recherchant donc une source alternative.Cependant, le conflit russo-ukrainien augmente également les coûts logistiques des exportations de produits aquatiques , les prix des carburants montant en flèche. Par ailleurs, il est de plus en plus difficile de trouver des conteneurs pour l'exportation. Ces facteurs affectent les activités d'exportation et les bénéfices des entreprises. - CPV/VNA