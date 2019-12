Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) lors de la cérémonie de remise des prix en 2018. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Conseil du Prix national de l’information pour l'étranger 2019 a le plaisir d’inviter les médias, les maisons d’édition, les Vietnamiens dans le pays et à l’étranger ainsi que les ressortissants étrangers à nous envoyer des œuvres susceptibles de participer à notre Prix de 2019.

I. CRITÈRES DE SÉLECTION

1. Contenu

L’œuvre doit être opportune, authentique, convaincante, avoir une portée nationale et internationale et bénéficier d’un bon accueil de l’opinion publique ; l’œuvre doit être au service de l’information extérieure du Vietnam:

- en donnant des informations vivantes sur la situation du pays, sur la politique du Parti et la législation de l’État vietnamiens, sur les points de vue du Vietnam dans des dossiers régionaux et internationaux ; en reflétant les réalisations du Renouveau, la stabilité de la situation politique, le développement et l’intégration internationale du pays.

- en promouvant l’image du pays, de sa culture, de son histoire, de sa population; en rejetant les fausses informations et les arguments fallacieux et calomnieux sur le Vietnam.

- en affirmant que les Vietnamiens à l’étranger font partie intégrante de la nation vietnamienne, sont une ressource et un facteur important contribuant au renforcement des relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et les autres pays.

- en aidant la communauté vietnamienne et la communauté internationale à bien comprendre la situation du pays et en gagnant leur soutien au renforcement des relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et les autres pays, ce qui profitera à la défense et à l’édification nationale.

2. Les œuvres en compétition:

2.1. Sont des œuvres en vietnamien et en langues étrangères, publiées dans les médias au Vietnam et à l’étranger entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019.

2.2. Les œuvres ayant été primées dans d’autres concours peuvent toujours participer au Prix national de l’information pour l'étranger 2019, à condition que soient précisés les prix obtenus, l’organisateur et la date du (des) concours en question.

2.3. L’œuvre ne doit faire l’objet d’aucun litige relatif aux droits d’auteur au moment de sa publication.

2.4. Ne seront pas pris en compte les assemblages de nouvelles ou d’articles indépendants, les œuvres en attente d’idées des services compétents et les assemblages de photos ou photos retouchées par logiciels.

2.5. Formes et genres:

Genres: Articles, interviews, prises de notes, commentaires, éditoriaux, reportages, enquêtes, émissions de radio et de télévision, produits multimédia, photos, livres (dit généralement œuvre).

Presse écrite: Un article ou une série d’articles (5 au maximum) d’un auteur ou d’un groupe d’auteurs sur un même évènement ou un même sujet. Chaque série doit avoir pour auteur une ou plusieurs personnes et traiter d’un même événement, d’un même sujet. Pour les œuvres publiées en plusieurs langues étrangères, ce n’est qu’une œuvre représentative de celles-ci qui sera envoyée au concours. Il faut bien mentionner la langue choisie pour l’œuvre candidate au concours. Il n’est pas nécessaire de traduire en vietnamien les œuvres écrites en langues étrangères.

Presse électronique : Un article ou une série d’articles (5 au maximum), y compris les produits multimédias, d’un auteur ou d’un groupe d’auteurs sur un même évènement ou un même sujet. Ne seront pas pris en compte les œuvres reprises de la presse écrite. Pour les œuvres publiées en plusieurs langues étrangères, ce n’est qu’une œuvre représentative de celles-ci qui sera envoyée au concours. Il faut bien mentionner la langue choisie pour l’œuvre candidate au concours.

Site web : Un article ou une série d’articles (5 au maximum), y compris les produits multimédias, d’un auteur ou d’un groupe d’auteurs sur un même évènement ou un même sujet. Ne seront pas pris en compte les œuvres reprises de la presse écrite. Pour les œuvres publiées en plusieurs langues étrangères, ce n’est qu’une œuvre représentative de celles-ci qui sera envoyée au concours. Il faut bien mentionner la langue choisie pour l’œuvre candidate au concours.

Radio: Un article ou une série d’articles sur un même évènement ou un même sujet (5 au maximum), avec une durée maximale de 60 minutes. La qualité sonore doit être garantie. La voix des personnages, les sons et la musique utilisés dans les œuvres doivent être attrayants. Les sons doivent respecter le droit d’auteurs.

Télévision: Une nouvelle ou une série de nouvelles (5 au maximum) sur le même événement et le même sujet. La durée maximale pour chaque article en dépasse pas 120 minutes. La qualité audio-visuelle doit être garantie. Les images et les sons utilisés dans les productions doivent respecter les droits d’auteurs.



Photos de presse: Photos séparées, assemblées ou reportages photo. Chaque série de photos ne doit pas dépasser 10 photos et doit avoir été publiée dans un même numéro de journal ou dans la même publication internet (pour la presse électronique). Ne seront pas prises en compte les photos assemblées ni les photos retouchées par logiciels informatiques.

Photos de paysages: photos séparées ou assemblées au maximum 10 photos publiées dans un même numéro de journal ou dans la même publication internet (pour la presse électronique). Ne seront pas prises en compte les photos assemblées ni les photos retouchées par logiciels informatiques.

Livres: un livre ou une collection de livres en vietnamien ou en langues étrangères ayant trait à l’information pour le lectorat de l’étranger. Les publications au Vietnam doivent respecter les règlementations de la loi du Vietnam.



3. Règlementations concernant les dossiers de candidature:

3.1: Auteurs : particuliers ou groupes d’auteurs vietnamiens ou étrangers. Chaque auteur ou groupe d’auteurs peut envoyer au maximum 7 œuvres séparées ou en séries à la compétition.

Les membres du jury ne sont pas autorisés à participer à ce prix.

3.2: Œuvres:

Chaque œuvre doit être accompagnée:

+ D’informations sur l’auteur: nom et prénom, nom de plume, titre de fonction actuel, lieu de travail, numéro de téléphone mobile, email, adresse.

+ D’une présentation sommaire, en vietnamien, sur l’œuvre: forme, genre, contenu principal, contexte de la composition de l’oeuvre, soulignant les découvertes éventuelles effectuées par l’auteur, l’attraction de l’œuvre.

Presse écrite et électronique, site web: exemplaire authentique ou copié du journal en qualité où accompagné d’un lien de l’œuvre (pour le site web et presse électronique). Pour un article publié sur plusieurs pages, il faut recoller les morceaux sur du papier blanc de format A4 et numéroter chaque page correspondante. Une copie sera nécessaire.

Radio: enregistrement CD ou USB avec les indications précises sur l’auteur, l’œuvre, la catégorie, la durée et la date de diffusion et aussi un texte écrit de la production radiophonique certifié par l’organe compétent.

Télévision: enregistrement DVD ou USB avec les indications sur l’employeur, l’auteur, le titre de l’œuvre, la catégorie, la durée et la date de diffusion ; scénario et commentaires détaillés de la production télévisuelle certifiés par l’organe compétent.

Photos de presse: photos déjà publiées et photos en format 18cmx24cm (photos séparées) et 12cmx18cm (photos en séries ou reportage photos)

Photos de paysages: photos déjà publiées et photos en format 18cmx24cm (photos séparées) et 12cmx18cm (photos en séries)

Livres: exemplaire authentique. Pour une œuvre traduite, il faut avoir un document témoignant de l’accord entre l’auteur, le traducteur et la maison d’édition concernant la participation à ce Prix et la réception des prix.

Attention : le Conseil ne renverra pas aux auteurs leurs œuvres ayant participé à la compétition.

II. PRIX:

Le Prix 2019 sera remis à des œuvres de presse écrite, audiovisuelle, électronique ; de photos de presse ; de photos de paysages et à de livres. Chaque catégorie aura droit à des premiers, deuxièmes et troisièmes prix, ainsi qu’à des prix d’encouragement.

Le nombre de prix sera décidé par le comité d’organisation

1. Récompenses pour les premiers, deuxièmes et troisièmes prix :

– Trophée « Prix national de l’information pour l’étranger 2019 »

– Certificat du comité d’organisation

– Liquidités dont le montant sera décidé par le Conseil de remise des prix

2. Récompenses pour le prix d’encouragement :

– Certificat du comité d’organisation

– Liquidités dont le montant sera décidé par le Conseil des prix

3. Récompenses pour les unités, collectifs ou individus ayant reçu un certificat de mérite :

– Certificat de mérite de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti

– Liquidités dont le montant sera décidé Selon le décret n° 91/2017/ND-CP du 31 juillet 2017 du Premier ministre détaillant la mise en œuvre d’un certain nombre d’articles de la loi sur la concurrence et les prix.

III. ORGANE PERMANENT EN CHARGE DU PRIX:

La Télévision du Vietnam est l’Organe permanent du Prix national de l’information pour l’étranger 2019. Les organes de presse, d’édition, les ministères, secteurs et localités, les représentations vietnamiennes à l’étranger, les organisations d’amitié du Vietnam, les auteurs vietnamiens et étrangers disposant d’œuvres répondant aux critères définis dans ce communiqué sont priés d’envoyer leurs travaux à l’Organe permanent du prix avant le 31 mars 2020.



Adresse de réception: Bureau du secrétaire général de la Télévision du Vietnam

Adresse : 43 Nguyen Chi Thanh, Ba Dinh, Ha Noi (43 avenue Nguyen Chi Thanh, arrondissement de Ba Dinh, Hanoï)

Tél : +84 24 38 31 54 26 ou +84 973 952 105 ou +84 936 351 989

Email : giaithuongdoingoai2019@gmail.com

Attention à bien indiquer sur l’enveloppe: Dossier de candidature au Prix national de l’information pour l’étranger 2019.-VTV/VNA