Un modèle d'élevage de crevettes de haute technologie présenté au salon VietShrimp 2021. Photo : nongnghiep.vn



Can Tho (VNA) – Le 3e salon de la crevetticulture, baptisé VietShrimp 2021, a ouvert ses portes le 14 avril dans la ville de Can Tho (Sud).



Le vernissage a été organisé par le Centre de promotion de l’investissement et du commerce et des foires-expositions de Can Tho, la Société des pêches du Vietnam (VFS – Vietnam Fisheries Society), le magazine VietFish et la Direction des pêches.



VietShrimp 2021 comprend près de 200 stands de près de 150 entreprises et organisations vietnamiennes et étrangères.



Le salon de trois jours présente des produits et des technologies en matière de production d’aliments et de médicaments pour les crevettes, de transformation de crevettes et de logistique… Il permet également l’organisation de séminaires sur des modèles de production, des orientations et solutions pour un développement durable de la crevetticulture.



Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le Vietnam compte actuellement plus de 200.000 hectares d'élevage de crevettes de haute technologie, dont 186.000 hectares dans les provinces de Bac Lieu et Soc Trang.-VNA