Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue (à droite), et son homologue cambodgien Samdech Heng Samrin . Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le vice-président de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale, Dinh Cong Sy, a affirmé le succès de la visite officielle au Vietnam du président de l’Assemblée nationale cambodgienne, Samdech Heng Samrin.

Le président de l’Assemblée nationale cambodgienne, Samdech Heng Samrin, a quitté Hanoï le 14 septembre, terminant avec succès sa visite officielle de trois jours au Vietnam sur invitation de son homologue vietnamien, Vuong Dinh Hue.

Il s’agissait d’un événement important des deux Assemblées nationales dans le cadre de l’Année d’amitié Vietnam-Cambodge 2022 et du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales.

La visite du président de l’Assemblée nationale cambodgienne, Samdech Heng Samrin, a été couronnée de succès, a affirmé Dinh Cong Sy, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Sur le plan politique, les parties vietnamienne et cambodgienne ont convenu de renforcer l’échange de délégations et les contacts de tous niveaux, ainsi que de promouvoir les échanges entre les deux peuples dans tous les domaines, a-t-il indiqué.

En ce qui concerne l’économie, le commerce et l’investissement, les deux parties ont décidé de favoriser davantage les échanges bilatéraux et de signer bientôt un accord sur le commerce frontalier, ainsi que de promouvoir la connectivité en matière de transports, de télécommunications, de tourisme et d’agriculture...

Les deux parties ont également déclaré poursuivre la mise en œuvre des protocoles et plans de coopération en matière de défense et de sécurité. La délimitation et le bornage frontaliers doit être accéléré pour achever le travail restant, a ajouté Dinh Cong Sy.

La partie cambodgienne a affirmé qu'elle continuerait à soutenir les personnes d’origine vietnamienne sur son sol dans la naturalisation, la stabilisation et l'intégration dans la vie locale, pour qu’elles puissent contribuer au développement socio-économique du Cambodge et au resserrement des relations entre les deux pays.

S’agissant des forums multilatéraux, le Vietnam et le Cambodge ont convenu d'intensifier les échanges et consultations sur les questions stratégiques liées à la sécurité et au développement de la région et de chaque pays, y compris la question sur la Mer Orientale. Les deux parties ont déclaré soutenir l’organisation par le Cambodge des 40e et 41e Sommets de l’ASEAN en 2022, a affirmé Dinh Cong Sy.

Le vice-président de la Commission des relations extérieures a ensuite informé des préparatifs pour la prochaine visite officielle au Cambodge du président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue, et celle au Vietnam du président du Sénat cambodgien, Say Chhum.

Les deux parties ont affirmé le soutien de l'Assemblée nationale vietnamienne envers son homologue cambodgienne pour organiser avec succès la 43e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA), prévue en novembre prochain, a poursuivi Dinh Cong Sy.

La visite du président de l’Assemblée nationale cambodgienne a créé un nouvel élan important pour les relations Vietnam-Cambodge dans la nouvelle période, a conclu le responsable vietnamien. -VNA