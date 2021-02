Le Vietnam dispose de grands potentiels pour développer l'économie maritime. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La province de Kien Giang va développer l’aquaculture au cours de la période 2021-2025 avec une vision à l'horizon 2030, conformément à la Stratégie du développement économique maritime durable du Vietnam à l'horizon 2030, avec une vision à l'horizon 2045.

Les autorités locales ont fait savoir que la province valoriserait ses potentiels et avantages pour promouvoir une aquaculture moderne, en assurant un environnement écologique lié au développement du tourisme et à la garantie de la défense et la de sécurité nationales, ce contribuant activement à la restructuration du secteur agricole, à la création de la compétitivité, à l’accélération de la croissance économique maritime, à l’amélioration des revenus de la population.

La province envisage à disposer de 7.500 cages pour la pisciculture, de 7.000 ha de la surface d’eau pour la culture en cage ; de 24.000 ha de la culture de mollusques. Elle vise une valeur de l'aquaculture de 7.546 milliards de dongs et la création d'emploi pour 18.510 personnes dans ce domaine.

En outre, la province exploitera des potentiels et utilisera de manière raisonnable et efficace la surface d’eau pour l’aquaculture, ce créant des emplois, améliorant les revenus des populations côtières et insulaires, réduisant la pression sur la pêche.

En outre, la province fera de l’aquaculture une industrielle produisant un grand volume de produits pour l'exportation.

En particulier, la province attachera une importance particulière aux formes de liens entre la production et la transformation des matières premières, tout en assurant la sécurité, la protection de l'environnement et des ressources aquatiques et aussi la conservation de la biodiversité.

Parallèlement, la province de Kien Giang mettra en œuvre de manière synchrone des solutions concernant les mécanismes et politiques pour stimuler la production. Elle appliquera les politiques prioritaires en faveur des investisseurs, promouvoir l’agriculture de hautes technologies, le développement des ressources humaines pour répondre aux besoins de production. -VNA