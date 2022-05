Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Comité d’organisation des SEA Games 31 a émis un ensemble de badges permettant d'identifier les véhicules au service de cet événement sportif régional.



Le ministère des Transports a déclaré le 4 mai avoir demandé au Département de la Police de la circulation du ministère de la Sécurité publique d’informer ses unités compétentes des images des badges pour garantir la fluidité du trafic lors des SEA Games 31.



La Direction des routes du Vietnam a demandé à la compagnie générale d'investissement et de développement des autoroutes du Vietnam (Vietnam Expressway Corporation-VEC), aux investisseurs des projets de transport sous forme de conventions BOT (Bâtir-Opérer-Transférer) et aux entreprises concernées d’assister les véhicules des SEA Games 31.



Les SEA Games 31 sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte" se dérouleront prochainement à Hanoï et Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang.



Ce sera la deuxième fois que la capitale vietnamienne accueillera les SEA Games depuis 2003. Les SEA Games 31 comprendront plus de 40 sports et 526 événements auxquels participeront quelque 10.000 sportifs et officiels. L'événement biennal était initialement prévu pour fin 2021 mais retardé en raison des impacts de la pandémie.- VNA