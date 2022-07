Des représentants de Vinmec et de l'Université d'Osaka lors de la cérémonie d'ouverture du laboratoire de recherche sur le cancer des os. Photo: VNA Des représentants de Vinmec et de l'Université d'Osaka lors de la cérémonie d'ouverture du laboratoire de recherche sur le cancer des os. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Vinmec vient d’annoncer la création d'un département de recherche sur le cancer des os spécialisé aux niveaux cellulaire et sous-cellulaire à l'Université métropolitaine d'Osaka (OMU), au Japon.

L'objectif du laboratoire est de trouver les meilleurs traitements pour les patients en combinant les découvertes essentielles de la recherche approfondie sur le cancer des os d'OMU avec les données réelles des traitements cliniques de Vinmec.



Ce laboratoire de recherche sur le cancer des os à l'OMU sera spécialement construit avec des équipements modernes et des technologies de pointe.



Grâce aux nombreuses données récoltées par la banque Vinmec Tissue et à l'avancée technologique de l'OMU, les travaux du département de recherche seront entièrement personnalisés et adaptés aux caractéristiques uniques des Vietnamiens en particulier et des Européens vivant en Asie en général. Ils permettront en outre de surveiller le traitement des patients ainsi que de présenter de nouvelles méthodes de diagnostic dans les cinq à dix prochaines années.



De plus, le département de recherche fonctionnera parfaitement grâce aux activités de coordination continue entre les médecins vietnamiens et japonais pour traiter les patients de Vinmec. Après chaque analyse, des prélèvements seront envoyés au Japon pour y être également étudiés, ce qui permettra aux médecins d'affiner leurs actions (augmentation/diminution de chimiothérapie, de prises de médicaments…) en fonction des progrès de chacun et cela dans le but d'atteindre l’efficacité la plus élevée.



Juste après la cérémonie d'officialisation, les deux parties se sont réunies pour discuter spécifiquement des activités du laboratoire en présence du professeur Norifumi Kawada - recteur de la faculté de médecine et de l'école supérieure de médecine et doyen du département de médecine hépatobiliaire.



Les premiers experts japonais et chercheurs vietnamiens participeront au programme de recherche intensive sur le cancer des os au Vinmec Healthcare Innovation Lab, programme qui devrait donner lieu à de nouvelles avancées et faire découvrir de nouvelles thérapies afin d'améliorer la qualité de vie des patients.



Le processus d'étude et de recherche à l'Université d'Osaka permettra aux équipes médicales de Vinmec d'améliorer leur capacité à faire de la recherche scientifique indépendante - l'un des facteurs essentiels, au niveau des ressources humaines, d'un centre d'excellence tel que celui de Vinmec. - CVN/VNA

CVN/VNA