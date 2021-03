Un bitcoin. Photo: AFP / VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère des Finances a annoncé le 30 mars la mise en place d'un groupe de recherche sur la gestion des actifs cryptographiques afin de concevoir des politiques et mécanismes répondant aux besoins actuels.

Le ministère a déclaré que le Vietnam n'avait encore aucune réglementation sur l'émission, le commerce et l'échange d'argent et d'actifs virtuels. Par conséquent, le commerce des cryptomonnaies au Vietnam sur des plateformes de commerce internationales telles que Binance et Coinbase ou via des transactions directes présentait de nombreux risques.

À l'heure actuelle, la Commission nationale des valeurs mobilières (SSC) du ministère des Finances est en train de mener une étude scientifique au niveau du ministère sur la création d'un cadre juridique pour la gestion des actifs cryptographiques sur le marché des valeurs mobilières du Vietnam.

Dans un avenir proche, le ministère continuera de proposer des mécanismes au gouvernement pour superviser les activités liées aux actifs et aux monnaies virtuels, afin d'assurer la sécurité et la sûreté du marché financier ainsi que de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs.

Auparavant, la SSC avait averti les investisseurs de rester prudents lorsqu'ils investissaient dans des actifs et argents virtuels afin de minimiser les risques. Il a également demandé aux sociétés cotées, aux valeurs mobilières, aux sociétés de gestion de fonds et aux fonds d'investissement en valeurs mobilières de ne pas émettre, négocier et échanger de l'argent virtuel. -VNA