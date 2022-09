Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé une décision sur la création d'un comité directeur national sur la croissance verte dirigé par le vice-Premier ministre Le Van Thanh.

Ses membres comprennent des responsables du Bureau du gouvernement, des ministères du Plan et de l'Investissement, des Ressources naturelles et de l'Environnement, de la Justice, de l'Industrie et du Commerce, de l'Agriculture et du Développement rural, de la Construction, des Transports, des Affaires étrangères, de l'Education et de la Formation, de l'Information et des Communications, de la Science et de la Technologie, du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, de la Santé, la Banque d'État, entre autres.

Ce comité est chargé d'assister le gouvernement et le Premier ministre dans le traitement des dossiers et de proposer des orientations et mesures relatives à la croissance verte.

Le vice-Premier ministre Le Van Thanh. Photo : VNA

Il assistera également le Premier ministre dans la mise en œuvre de la Stratégie nationale de croissance verte pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2050.

En octobre de l'année dernière, le vice-Premier ministre Le Van Thanh a signé la décision n° 1658/QD-TTg approuvant la stratégie nationale de croissance verte pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2050.

L'objectif global de la stratégie est de contribuer à accélérer le processus de restructuration de l'économie en association avec la transformation du modèle de croissance afin d'atteindre la prospérité économique, la durabilité environnementale et l'égalité sociale.

Il vise également à faciliter la transition vers une économie verte et neutre en carbone et à contribuer à la réduction du réchauffement climatique.

Le gouvernement s'efforcera de réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport au PIB d'au moins 15 % d'ici 2030 et d'au moins 30 % d'ici 2050 par rapport à 2014.

Le gouvernement prévoit d'augmenter la part du renouvelable dans le mix énergétique national pour atteindre 15%-20% et de porter le taux de couverture forestière à 42% au cours de la prochaine décennie.

D'ici 2030, au moins 95 % des déchets solides urbains seront collectés et traités conformément à la réglementation.- VNA