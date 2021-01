Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le Comité de pilotage de la transformation numérique et de la cybersécurité du ministère de l'Information et de la Communication a vu le jour le 27 janvier selon la décision 91/QĐ-BTTT.

Le vice-ministre de l'Information et de la Communication Nguyen Huy Dung et le directeur du Département de la sécurité de l'information a été élu respectivement au poste de président et vice-président du dudit Comité composé de 7 membres.

Le Comité de pilotage de la transformation numérique et de la cybersécurité se concentrera sur la recherche et la proposition aux organes compétents d'options, stratégies, mécanismes, politiques visant à créer un environnement juridique favorable au développement du ministère de l'Information et de la Communication. -VNA